VIDEO Cum au reuşit doi români să viziteze Coreea de Nord: „Nu ştiu ce să spun despre sărmana ţară, dar zgârie-nori ca aceia nu avem în România“

Reportajul făcut de cei doi români în Coreea de Nord este surprinzător.

„În Republica Democrată Coreea se poate ajunge doar din China, cu avionul sau cu trenul, şi doar ca parte dintr-un grup organizat. Politica ultimului regim comunist autentic interzice contactul populaţiei cu lumea exterioră, accesul la internet este limitat şi cenzurat, iar ţara are o economie cu circuit închis. Lipsa de respect faţă de familia Kim este cel mai grav lucru pe care-l puteţi face ca turist în această ţară”, a spus Adrian Moldovan.



„La vamă am trecut suspect de uşor. S-a notat doar câte telefoane şi câte aparate foto avem. Să călătoreşti în Republica Democrată Coreeană este foarte sigur, atâta timp cât respecţi regulile“, a adăugat Moldovan.

Coreea de Nord în sărbătoare

Arădenii au prins Coreea de Nord chiar în Ziua Partidului Comunist, o sărbătoare importantă impusă de regimul dictatorial.

„Cei 70 de ani de comunism au dus la o îndoctrinare severă a populaţiei. Tot ce e occidental e decadent şi periculos... Se mai zice că întreaga ţară este înconjurată de sârmă ghimpată, ca lumea să nu fugă. Mentalitatea, frica, lipsa de cunoaştere a universului de dincolo de graniţă, sărăcia sunt argumente mult mai puternice. Aici nu există hoţi, pentru că închisorile au fost înlocuite cu lagăre de muncă silnică, iar pentru prostiile comise de o persoană va avea toată familia de suferit”, a mai povestit Adrian Moldovan.



Cel mai vizitat obiectiv din capitală sunt statuile gigantice ale lui Kim Ir Sen şi Kim Jong Il, înconjurate de alte 227 de figuri mai mici.

Au participat la Mass Game

Adrian şi Alecsandra Moldovan au participat la una dintre giganticele spectacolele Mass Game – varianta modernă a paradelor comuniste, cu peste 100.000 de participanţi care demonstrează şi dansează.

Vlogul din Coreea de Nord, postat în decembrie 2018, are aproape 1 milion de vizualizări, atât cel în română, cât şi cel în engleză. Postarea are şi peste 3.800 de comenturi.





La unul dintre aceste comentarii, Adrian Moldovan a explicat de ce a ieşit un reportaj „atât de cuminte” în Coreea de Nord.

„Jurnaliştii nu au acces în RPDC decat strict sub controlul dictaturii. Noi am fost ca turişti. Şi ca turist, în momentul în care mergi cu agenţia de turism din China trebuie să semnezi o groază de hârtii şi clauze. Cea mai nasoală, referitoare la filmat şi la ce poţi reda, este că nu ai voie să apari ulterior la TV să spui ce ai văzut sau auzit şi nu ai voie să faci un film la nivel de jurnalist profesionist sau de investigaţie. Dacă firma chineză pierde contracte de turism în Coreea de Nord este din cauză că guvernul RPDC se supără că te-au dus pe tine ca jurnalist incognito eşti pasibil la plata de despăgubiri imense. Aşadar tot ce mi s-a permis a fost să fac un reportaj strict turistic, în care am avut voie să arăt doar ce se vede şi nu am avut voie să menţionez chestiile pe care le bănuiesc, le-am citit pe net sau le-am auzit acolo. Aşadar este evident că nu pot reda în film ce mi-au povestit ghizii coreeni între patru ochi, la o bere. Asta e realitatea. E bine că am putut şi atât... Vă mulţumesc pentru vizionări şi comentarii!”.