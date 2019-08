VIDEO Plimbare extremă pe cel mai înalt stâlp de electricitate din România. „Pe pământ e mereu mai periculos decât în aer“

GALERIE FOTO



Flaviu Cernescu a dovedit încă o dată că are un echilibru de necrezut. Pasionat de monociclu, jonglerii şi highline (mersul pe coardă la înălţime), “Balaurul din Banat” pus ochii pe cel mai înalt stâlp de electrificare (acum dezafectat) din România. Acesta are în jur de 156 de metri şi se află la Bechet (judeţul Dolj), pe malul Dunării.

Flaviu Cernescu şi-a montat “frânghia” (chingă de nylon, cu lăţimea cuprinsă între 2 şi 5 de centimetri) în vârful stâlpului şi a mers pe ea cel puţin şase ori.

Stâlpul de înaltă tensiune de la Bechet este dezafectat de aproximativ şase ani şi nu mai are linie electric pe el.

„Pe când Avram Iancu trecerea Dunărea înot (acum doi ani), prietenul şi regizorul Sabin Dorohoi mi-a atras atenţia asupra existenţei unui imens stâlp de înaltă tensiune ce părea să nu mai aibă linii electrice pe el. După puţină documentare am aflat şi eu despre pilonul de la Bechet, construit in 1967, cel mai înalt stâlp de genul său din România, care transporta o linie electrică peste Dunăre până în Bulgaria. Am fost apoi în următoarea iarna să îl văd. M-am îndrăgostit pe loc de ceea ce am văzut. Ulterior m-am împrietenit cu oamenii care deţin barul de la baza lui şi am programat o acţiune de highline”, a declarat Flaviu Cernescu.

Acrobatul bănăţean a profitat şi de vizita unui prieten din Statele Unite ale Americii care practică salturi cu paraşuta de pe puncte fixe.

„Evident, l-am luat şi pe el să sară de pe turn şi eu să îmi încerc visul de a umbla în vârful acestuia pe un highline. Tot ce pot să vă spun este că experienţa a fost una fantastica. Peisajul observat şi frumuseţea Dunării sunt de nedescris de la înălţimea de peste 152 de metri ai pilonului. Linia nu a fost foarte grea de mers tehnic vorbind însă a cam bătut puţin vântul iar antrenamentul meu din ultimul timp nu a fost prea consistent. Pe pământ e mereu mai periculos decât în aer”, a mai spus „Balaurul din Banat”.







