Viceprimarii Timişoarei, într-un duel de „mare rafinament“: „Dumneavoastră aveţi 32 de ani, eu am 46“ AUDIO

Unul dintre proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local de marţi seara, 22 februarie, a fost alegerea celui care va conduce şedinţele Consiliului Local în următoarele trei luni. Conform obiceiului şi unei înţelegeri mai vechi dintre partidele din Consiliul Local, şedinţele în următoarele trei luni ar fi trebuit conduse de Roxana Iliescu, de la Pro România.

Consilierii USR PLUS nu au fost, însă, de acord cu această propunere susţinând că potrivit numărului de mandate obţinute de fiecare partid, Pro România ar trebui să dea preşedintele de şedinţă mai târziu.

„Nu văd de ce e bătut în cuie dacă am stabilit că Pro România va conduce la un moment dat şedinţele trebuie să conducă musai aceste luni. Cred că putem să fim un pic mai maleabili la chestia asta. Nu cred că e o chestie pentru care să ne certăm. Dacă şi asta ajuns să fie subiect de ceartă în Consiliul Local, e destul de grav”, a spus Paula Romocean.

Refuzul USR PLUS a stârnit reacţii dure din partea liberalilor, cu care, teoretic, formează o alianţă. „Din păcate trăim iar un moment trist în istoria recentă a oraşului”, a reacţionat consilierul PNL Ştefan Sandu.

„Niciodată, dar niciodată lucrul ăsta nu s-a întâmplat în Consiliul Local. Au fost voturi cu mult mai multă tensiune şi de fiecare dată, chiar dacă era deranjant, nu am făcut rabat niciodată de la regula de rotaţie a preşedinţiei, indiferent de cât de greau ne-a fost din punctul acesta de vedere”, a punctat şi fostul viceprimar PNL, Dan Diaconu.

„Primul pas este să vă daţi demisia”

Discuţiile din Consiliul Local au degenerat, cei doi viceprimari ai Timişoarei, Ruben Laţcău (USR) şi Cosmin Tabără (PNL), aruncându-şi vorbe grele. „Măcar vedem şi noi pe faţă pentru ce se luptă PNL-ul în Consiliul Local. (...) Ce este bun în toată situaţia este că înţelegem că PNL este pe faţă într-o alianţă cu PSD şi cu Pro România. Asta a ajuns PNL, partidul-balama al PSD. Eu nu pot decât să vă urez succes, domnul Tabără, şi să nu uitaţi că sunteţi viceprimar al unei administraţii USR-PLUS. În cazul în care alianţa nu mai funcţionează, primul pas este să vă daţi demisia. Câtă vreme sunteţi viceprimar, sunteţi viceprimar votat cu voturile USR PLUS şi ale PNL, deci reprezentaţi o alianţă. Deci, vă rog măcar să mimăm, dacă nu putem fi şi consecvenţi, că avem această alianţă funcţională”, a spus Laţcău.

„E o diferenţă de 14 ani de experienţă de viaţă”

Viceprimarul PNL Cosmin Tabără nu s-a lăsat mai prejos şi a acuzat USR-PLUS că s-a aliat cu Raul Ambruş pentru a avea putere absolută în Consiliul Local. „Am intrat împreună să facem reformă. (...) Faptul că noi milităm pentru o chestiune democratică şi pentru a nu închide gura niciunui om din opoziţie nu înseamnă că suntem în alianţă cu Pro România. (...) Sunteţi ultimul om care mă puteţi acuza pe mine de alianţă cu PSD-ul. Dumneavoastră sunteţi cei care aveţi în Consiliul de Administraţie la Pieţe secretar general AUR. (...) Aţi înfipt un cuţit în spate PNL-ului şi continuaţi să o faceţi pentru interese meschine”, a reacţionat Tabără, căruia Laţcău i-a reproşat că are consilier personal un fost candidat la Primăria Timişoara susţinut de AUR.

În momentul în care viceprimarul USR PLUS i-a reproşat că nu a votat Unitatea Centrală de Achiziţii, viceprimarul PNL i-a reproşat că USR PLUS l-a prezentat ca un proiect al său, nu ca un proiect al Autorităţii Naţionale de Achiziţii Publice (ANAP). „Domnul Laţcău, dumneavoastră aveţi 32 de ani, eu am 46. E o diferenţă de 14 ani de experienţă în viaţă”, i-a mai spus Cosmin Tabără colegului său de la USR PLUS.

