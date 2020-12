USR-PLUS şi PSD au număr egal de parlamentari în Timiş, chiar dacă USR a câştigat alegerile, iar PSD e pe trei

Alegerile parlamentare din Timiş au fost câştigate de USR-PLUS (28,7 % Camera Deputaţilor şi 29,41 % Senat). Pe locul doi a ieşit PNL (24,24 % Camera Deputaţilor şi 24,65 la Senat). Pe trei s-a plasat PSD (19,41 % Camera Deputaţilor şi 19,48 Senat).

În urma distribuirii şi redistribuirii mandatelor, USR-PLUS a obţinut trei mandate de deputat şi unul de senator, PNL – patru mandate de deputat şi unul de senator, PSD – două mandate de deputat, două de senato, iar AUR – un mandat de deputat. Astfel, PNL are mai mulţi parlamentari de Timiş decât USR-PLUS, care se află la egalitate cu PSD din punct de vedere al numărului de parlamentari trimişi la Bucureşti.

„Ar trebui ca delegaţia noastră să fie mai mare, dar astea sunt detaliile şi aberaţiile de redistribuire. În orice caz, la nivel naţional aceste voturi, în partea de redistribuire contează. Noi ne-am asumat şi în legislatura trecută să facem o reform a legislaţiei electorale. A fost blocată de Dragnea. Cu siguranţă o să o facem în această legislatură”, a declarat deputatul USR-PLUS, Cătălin Drulă, în prima conferinţă de presă de după alegerile parlamentare.

„Aşa cum în Timiş au pierdut un mandat de deputat şi noi l-am câştigat, la Bucureşti au luat trei mandate la redistribuire. La nivel naţional se închide cheia perfect. Fiecărui partid i se atribuie câte mandate merită. La noi e o semi-anomalie. La Ialomiţa, din doi senatori, ambii sunt de la AUR, care a luat acolo 12 la sută. PSD, care a avut în Ialomiţa 46 la sută, nu are niciun senator. Nu am nicio problemă să se regleze chestiunea asta. Am discutat inclusive cu domnul Drulă şi e foarte complicat să închizi în fiecare judeţ în parte. Nu există formula asta”, a declarat preşedintele PSD Timiş, Altfred Simonis, reales pentru un nou mandat de deputat.

La rândul său, deputatul Ben Oni Ardelean a explicat că sistemul de redistribuire este unul echitabil, partidele obţinând în Parlament exact numărul de mandate care îi revine în funcţie de voturile obţinute la nivel naţional. „Dacă dintr-un judeţ am 30.000 de voturi şi mai am nevoie de 5.000 de voturi pentru a închide un mandat, atrag cele cinci mii de voturi, care nu vor merge în judeţul care are 20.000 de voturi şi mai are nevoie de 15. Este pur şi simplu un mecanism prin care magnetul cu voturile cele mai multe vor atrage voturile necesare pentru a se putea închide. Practic, pe scor naţional te închizi. Dacă la nivel naţional ai avut 30 la sută, trebuie să te asiguri că ai 30 la sută din mandate”, a declarat deputatul liberal, reales şi el pentru un nou mandat.

