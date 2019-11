Urmaşul faimosului compozitor Iosif Ivanovici, vizită istorică la Timişoara. Pianistul din Rusia pregăteşte primul său concert în România

GALERIE FOTO



Andrei Ivanovici s-a născut la Bucureşti, în 1968, însă la vârsta de şase ani a plecat cu părinţii în Uniunea Sovietică. A învăţat la Conservatorul din Leningrad şi şi-a desăvârşit măiestria la Academia de Muzică din Moscova şi la cea din Karlsruhe. Deşi e plecat de mic copil în Rusia, Andrei Ivanovici nu a uitat complet limba ţării în care s-a născut. Andrei Ivanovici s-a născut la Bucureşti, în 1968, însă la vârsta de şase ani a plecat cu părinţii în Uniunea Sovietică. A învăţat la Conservatorul din Leningrad şi şi-a desăvârşit măiestria la Academia de Muzică din Moscova şi la cea din Karlsruhe. Deşi e plecat de mic copil în Rusia, Andrei Ivanovici nu a uitat complet limba ţării în care s-a născut.

“Mă bucur foarte mult că mă aflu aici la Timişoara. Am aşteptat mult acest moment istoric. Am venit în acastă vară la Timişoara, să pregătesc acest eveniment. Mi-a plăcut foarte mult, e un oraş multicultural, am simţit o atmosferă foarte mistică. Chiar şi prezenţa mea aici se datorează unui mister, dar aşa a fost să fie, am fost atras de locurile străbunicilor mei", a declarat Andrei Ivanovici.

Stră străbunicul lui Andrei, Iosif Ivanovici este autorul uneia dintre cele mai cunoscute şi interpretate valsuri din lume, „Valurile Dunării” – care s-a cântat şi la inaugurarea turnului Eiffel, în 1889.

„Viaţa mea e legată printr-un fir de străbunicul meu. Pentru că şi eu mă ocup de muzică. Când eram copil mic nu am înţeles cine este compozitorul valsului meu preferat, când cântam la pian. Mă gândesc la Valurile Dunării. Mai târziu am aflat că e străbunicul meu. Familia mea a păstrat câteva partituri originale, multe sunt în arhivele de la Galaţi sau la Viena”, a mai spus Andrei Ivanovici.



Iosif Ivanovici a fost numit post-mortem Cetăţean de Onoare al Timişoarei, iar acest titlu a fost preluat, miercuri, de pianistul Andrei Ivanovici.

„M-am bucurat foarte mult că am putut prelua acest titlu. Este o recunoaştere pentru Iosif Ivanovici, care s-a născut la Timişoara”, a adăugat Ivanovici.



Andrei Ivanovici şi viceprimarul Dan Diaconu



"Sunt timişoreni sută la sută"

Iniţiativa acordării titlului de cetăţean de onoare compozitorului Iosif Ivanovici şi invitarea stră strănepotului, Andrei Ivanovici, în oraşul de pe Bega este a Asociaţiei Salvaţi Patrimoniul Timişoarei.

„Este cea mai mare realizare pe care o avem în cei cinci ani şi jumătate de când activăm. Andrei a răspuns pozitiv invitaţiei noastre şi, mai mult, vrem să dezvolăm o serie de proiecte cu el, să realizăm colaborări cu universităţile din Timişoara. Cu această ocazie am căutat mai multe informaţii despre familia lui Ivanovici. Am aflat că pe el îl chema Ioan, este născut în Fabric şi a fost botezat la vechea biserică Sf.Ilie, care a fost demolată. Pe tatăl lui Ioan Ivanovici îi cheamă Axinte, iar pe mama Persida. Sunt timişoreni sută la sută. Timişoara se bucură pentru întoarcerea unui fiu rătăcit în lume”, a declarat Ilie Sârbu, directorul Asociaţiei Salvaţi Patrimoniul Timişoarei.



Andrei Ivanovici, care este şi profesor de pian la Universităţile din Sank Petersburg şi Beijing, va susţine, vineri, de la ora 19.00, un concert, la Filarmonica Banatul din Timişoara. Ivanovici a pregătit Concertul nr.1 de Ceaikovschi, dar şi o surpriză. Este vorba de primul concert pe care Andrei Ivanovici îl susţine în România.







A plecat de copil în Principatul Moldovei

Iosif Ivanovici (cunoscut şi ca Jovan, Ion sau Ivan) s-a născut în oraşul de pe Bega în anul 1845, în vremea când Timişoara făcea parte din Imperiul Habsburgic.



În 1859, la 14 ani, Iosif Ivanovici a ajuns la Galaţi (în Principatul Moldovei), în trupa de copii a Regimentului 6 Infanterie.

În anul 1900, ajunge inspector general al muzicii militare din România şi se stabileşte la Bucureşti.



Cariera desfăşurată în ansamblurile militare i-a încurajat şi interesul pentru compoziţie, Ivanovici abordând genuri diverse, de la muzică militară (marşuri, piese pentru fanfară) la muzică uşoară (dansuri, precum vals, cadril sau polcă).

Prezentarea piesei la inaugurarea turnului Eiffel

“Valurile Dunării” a fost aleasă, din 116 compoziţii, pentru a fi imnul oficial al Expoziţiei Universale de la Paris din 1889, aceeaşi expoziţie care a marcat şi inaugurarea celebrului Turn Eiffel.





Alegerea valsului ”Valurile Dunării” să reprezinte Expoziţia Mondială de la Paris a făcut ca acestă să devină imediat cunoscut în întreaga lume, în mod special în Europa unde a devenit atât de celebru încât începuse adesea să fie atribuit în mod eronat lui Johann Strauss – fiul, un exponent al acelei perioade şi cel care compusese un alt vals celebru – „Dunărea albastră”.

Revista berlineză Die Musik l-a numit pe Ivanovici, în 1903 – regele valsului românesc.

Sute de variante pentru "Valurile Dunării"

“Valurile Dunării” a apărut în sute de aranjamente orchestrale şi de interpretare. În România îl găsim în interpretarea Corinei Chiriac sau a Ioaneui Radu. Soprana coreeană Yun Sim-deok a transformat valsul într-o poveste tristă, “Imnul morţii”.

În 1946, regizorul Alfred Green realizează un film biografic “The Jolson Story”, unde protagonistul interpretează valsul sub denumirea “The Aniversary Song”, variantă cântată mai târziu de artişti celebri ca Tom Jones, Frank Sinatra şi Andrew Williams. O altă variantă poate fi ascultată pe coloana sonoră a filmului “Mayerling” din 1968.



În 1901 Ivanovici a compus piesa “Sârba moţilor” şi valsul “Souvenire de l’Exposition”.



Datorită funcţiilor deţinute în armată intră în contact şi cu Casa Regală a României, scriind câteva lucrări pentru Palat, precum “Farmecul Peleşului”, “Carmen Sylva”, “Balul Reginei”, “Carol Marş”, “Les adores” sau “Souvenir de Sinaia”.

Iosif Ivanovici avea să moară în 1902, la Bucureşti. A lăsat moştenire lumii întregi peste 350 de compoziţii muzicale valoroase.