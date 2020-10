Unde s-a împotmolit vaccinul românesc împotriva SARS-CoV-2. „Unii pur şi simplu nu înţeleg ce facem noi”

Ideea cercetătorilor de la OncoGen părea atunci o nebunie, dar echipa condusă de profesor doctor Virgil Păunescu şi-a luat rolul în serios. În luna martie, au început testele de laborator, iar la mijlocul verii, OncoGen a primit o finanţare de 720.000 de euro de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru următoarea etapă a ceretării, făcută alături de specialiştii de la Institutul Cantacuzino din Bucureşti.

România se afla în competiţia internaţională pentru vaccin, însă, cum era de aşteptat, ţările avansate au trecut ca acceleratul pe lângă noi. Rusia a terminat vaccinul său, urmează în curând SUA, Marea Britanie şi China. Vaccinul românesc s-a blocat însă din lipsă de finanţare şi de interes al autorităţilor. Unde ne aflăm acum, ne spune Virgil Păunescu, şeful centrului OncoGen, vice-preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale.



Adevărul: Aţi pornit cu un mare elan pentru elaborarea unui vaccin împotriva virusului SARS Cov-2, însă de ceva vreme nu s-a mai auzit nimic. În ce stadiu vă aflaţi?







Specialiştii de la Oncogen din Timişoara

Virgil Păunescu: Nu ne aflăm într-un stadiu foarte avansat, dar mergem înainte. Noi am câştigat o competiţie naţională de cercetare împreună cu Institutul Cantacuzino, 720.000 de euro. Nu am câştigat un proiect de producţie. Pentru producţie, nouă ne-ar trebui cam două milioane de euro ca să depăşim studiile de fază 1, care înseamnă 40 de voluntari sănătoşi, adică vaccinarea primului lot de subiecţi umani. Plus încă trei milioane de euro, pentru a depăşi şi faza a 2-a. În dezvoltarea unui vaccin există mai multe etape. Cei peste 700.000 de euro ne ajută să completăm studiile pre-clinice şi parţial pe animale. De aici, cam 300.000 de euro sunt repartizate pentru cercetarea pe animale. Dar avem nevoie de animale de laborator (şobolani), manipulate genetic, umanizate. Singura firmă care poate face acest lucru se află în America. Şi costă peste 500.000 de euro.Specialiştii de la Oncogen din Timişoara

Aşadar, vă loviţi de eterna noastră problemă: „Nu avem bani!”.



Pe de o parte e problema banilor, dar pe de altă parte îmi dau seama că nu e doar o problemă politică. Nu poţi să ceri, indiferent cine e prim-ministru, preşedinte etc., să înţeleagă ce-i cer eu, câtă vreme specialiştii, consultanţii pe probleme medicale pur şi simplu nu înţeleg ce facem noi. Neînţelegând, nu îşi asumă să dea undă verde. Aici e principala problemă. Noi aveam o problemă şi în câştigarea competiţiei pentru cei 720.000 de euro cu 36 de entităţi din ţară, care voiau să intre în competiţie, dar eu am reuşit să aflu ce doreşte să facă doar cel care a ieşit pe locul doi, după noi. Unii credeau că e un vaccin la găini…Şi cei care au fost în comisia de evaluare au avut dificultăţi să înţeleagă şi să ne dea locul întâi, dar au înţeles totuşi că ceilalţi nu au nicioo treabă cu vaccinurile.

Se pare că bani din România nu o să primiţi curând. Ce şanse sunt să accedeţi la finanţare externă, având în vedere că aţi avut deja discuţii?





Anglia s-a oferit să ne ajute, mai exact colegii de la Imperial College. Nu sunt nici ei foarte avansaţi, dar merg pe aceeaşi linie cu Oxford şi Cambridge, acestea fiind cele trei institute de cercetări care pun la punct, ca şi noi, prototipul vaccinului. Am constatat că tehnologia lor se bazează pe dezvoltarea de anticorpi, de care noi ne-am despărţit, ca urmare nu avem obiectul colaborării. Sunt lucruri total diferite. În ce priveşte India, ambasadorul acestei ţări a cerut o întâlnire. A venit la Timişoara cu trenul. Şapte ore a stat de vorbă cu noi, să înţeleagă ce e cu vaccinul. A venit cu sarcină. India este cel mai mare producător mondial de vaccinuri. 60 la sută din producţia totală se face în India. Sunt foarte buni, dar noi îi subestimăm. Ambasadorul ne-a pus în legătură cu un mare producător de vaccinuri din India, cu care facem schimburi de informaţii. Deşi vaccinul nostru e foarte greu de explicat, tehnologia nu este complicată, e uşor de făcut, de administrat, de ţinut (la temperatura camerei).

Virgil Păunescu alături de ambasadorul Indiei în România, Rahul Shrivastava



Care sunt următorii paşi până când un vaccin să ajungă în stadiu de producţie?

Vaccinul nostru, care are o tehnologie complet nouă, trebuie să primească aprobările de la Agenţia Europeană a Medicamentului, care se află la Amsterdam. Ne-au ajutat să facem actele nişte consultanţi din America. Dar să merg la Agenţia Medicametului trebuie să am studiile preclinice, acolo stăm destul de bine, îmi trebuie studiile pe animale, pe care nu le pot face eu, ci doar în America. După care îmi mai trebuie circa o mie de doze de vaccin produse în condiţii de fabrică de medicamente. Asta înseamnă să mobilizezi nişte resurse uriaşe. O mie de doze se duc la aproximativ 800.000 de dolari. Aceste doze se folosesc pentru a calibra vaccinul, să se stabilească doza toxică, doza eficientă, ineficentă etc. După care primeşti acordul de la Agenţia Medicamentului, se trece la vaccinarea primelor 40 de voluntari. Se stabileşte doza optimă, pentru siguranţă. Aceşti pacienţi trebuie internaţi, investigaţi şi urmăriţi, cu toţi parametrii, de mai multe ori pe zi. Şi asta costă mult. După aceea, ceri acordul să mergi mai departe, de la câteva sute, la câteva mii de subiecţi. Următorii 500 sunt pentru verificarea eficienţei. Din faza a doua am putea să devenim interesanţi pentru industria farma. Faza a treia este producţia şi administrarea vaccinului pe mii de subiecţi. Dacă, de exemplu, pe 60.000 de pacienţi nu se obţin efecte secundare, se merge înainte.



Ce părere aveţi despre primul vaccin împotriva SARS Cov-2, realizat deja de Rusia?





Ţările democratice raportează toate incidentele părute pe parcurs, nu au ascuns nimic. Şi nu e posibil să nu ai incidente într-un vaccin făcut repede. În mod normal, un vaccin durează cinci-zece ani până să fii sigur pe el, dar şi atunci pot apărea efecte secundare. Sunt riscuri destul de serioase. Vaccinul rusesc nu este destul de transparent. Agenţiile de reglementare sunt uneori sâcâitor de birocratice, dar sunt pentru a proteja populaţia. Nu am date despre vaccinul rusesc. Această cursă a vaccinurilor a depăşit limitele medicale şi s-a transformat într-una a orgoliilor şi a prestigiului. Cine e mai puternic!

Dr. Virgil Păunescu, şeful centrului OncoGen



Vin din urmă şi America şi Marea Britanie şi China. Când credeţi că vor lansa pe piaţă vaccinurile lor?

Toţi sunt foarte avansaţi. Sunt vreo şase-şapte ţări. Printre ei, sunt cei de la Oxford, cel puţin două companii din Statele Unite ale Americii, sunt convins că şi chinezii vor apărea cât de repede pe piaţă. Dar China ţine foarte mult la prestigiul ei, la cum se văd în ochii ţărilor democratice, decât la ceea ce au făcut ruşii. Deocamdată, nu are nimeni vaccinul în farmacie.

Există în lume virusuri care nici până azi nu au un vaccin. HIV este cunoscut de 30 de ani, nu are, dar nici SARS 1 sau MERS. Cum e posibil sa avem totuşi acum un vaccin după câteva luni?