Cum a obţinut un politician daunele morale din care şi-a cumpărat apartament în Florida: o cicatrice i-a afectat cariera

Şeful societăţii de administrare a pieţelor din Timişoara, Ionuţ Nasleu, a menţionat în ultima declaraţie de avere achiziţia unei jumătăţi dintr-un apartament din Florida. Într-un drept la replică transmis presei, Nasleu a arătat că banii pentru achiziţia apartamentului i-a obţinut după ce, fiind victima unui accident rutier, o firmă de asigurări a fost obligată să îi achite daune morale în valoare de 53.000 de lei. „Este vorba de o jumătate dintr-un apartament, complet utilat şi mobilat, iar preţul total de achiziţie a fost de 52.000 dolari. Tot istoricul acestui imobil este transparent şi accesibil oricui, aici. Suma care mi-a revenit pentru achitarea acestui apartament este mai mică decât preţul unei garsoniere în Timişoara”, a transmis Nasleu pentru stiridetimisoara.ro.

Cum a obţinut Nasleu daunele morale

Dosarul în care actualul şef al pieţelor din Timişoara, fost consilier al primarului Nicolae Robu, fost ofiţer SRI, fost senator PRM şi fost vicepreşedinte ANRP, a obţinut daune morale arată cum s-a produs accidentul al cărui victimă a fost Nasleu, câte zile de îngrijiri medicale a necesitat fostul senator, dar şi ce motive a invocat Nasleu ca să îi convingă pe judecători că a fost traumatizat.

Din datele obţinute de „Adevărul”, Nasleu a fost victima unui accident rutier petrecut în Timişoara în data de 16 noiembrie 2016. Aflat la volanul unui SMART, Nasleu a fost lovit de un Volkswagen condus de o şoferiţă neatentă. În urma accidentului, Ionuţ Nasleu a fost rănit şi a obţinut certificat medico-legal din care a reieşit că necesită 50 de zile de îngrijiri medicale.

În procesul deschis pentru a obţine daune morale, Ionuţ Nasleu a cerut să fie despăgubit de firma de asigurări cu 120.000 de lei. Directorul de la Pieţe, la vremea respectivă consilier personal al primarului Nicolae Robu, a arătat în proces că leziunile suferite cu ocazia accidentului i-au provocat dureri care „au avut efecte sesizabile în plan psihologic întrucât în mod evident, normala desfăşurare a activităţilor cotidiene a fost restrânsă, acest aspect concretinzându-se într-o pronunţată stare de anxietate care s-a răsfrânt şi asupra persoanelor apropiate”.

Latura esenţială a traumelor suferite de Nasleu – cariera politică

În procesul judecat la Judecătoria Timişoara, Nasleu a arătat că „o latură esenţială a prejudiciului suferit în urma celor petrecute se referă şi la imaginea de persoană publică, membru activ în partidul politic PNL, respectiv consilier personal al Primarului Municipiului Timişoara”.



Pentru a obţine daunele morale solicitate Nasleu a arătat că „la momentul producerii accidentului deţinea funcţia de vice-preşedinte al biroului judeţean al organizaţiei PNL Timiş şi pe cea de consilier personal al Primarului Municipiului Timişoara, funcţii ce implică o gamă variată de responsabilităţi, precum şi apariţii şi discursuri publice, iar ulterior producerii accidentului reclamantul a fost împiedicat să ducă la îndeplinire în mod corespunzător atribuţiile funcţiilor, întrucât s-a văzut pus în imposibilitatea de a mai participa la şedinţele la care era convocat, la conferinţe de presă, emisiuni de televiziune, discursuri publice şi alte evenimente adiacente, imposibilitatea de a se implica şi de a implementa deciziile care cădeau în sarcina sa, lucru ce a condus şi la perturbarea temporară a activităţii biroului judeţean al organizaţiei PNL Timiş şi a Primarului Municipiului Timişoara”.

„O imagine mai puţin agreabilă”

Nasleu a mai arătat în procesul deschis pentru a obţine daune morale că nu a putut participa la evenimente publice din cauza unei cicatrici la nivelul feţei, în zona frunţii, „cicatrice care, deşi nu a fost catalogată ca fiind o infirmitate sau un prejudiciu estetic grav şi permanent, contura o imagine mai puţin agreabilă pentru public, având în vedere faptul că din partea unei persoane politice se pretinde un aspect îngrijit şi elegant, de natură a inspira încredere interlocutorilor şi de a contura o imagine demnă de un reprezentant al valorilor promovate de partidul politic pe care îl reprezintă”.

„Această cicatrice a constituit un factor esenţial în diminuarea implicării în o bună parte din ceea ce înseamnă activitatea politică la nivel local, în special în ceea ce priveşte posibilitatea de a participa la întruniri, şedinţe, convocări, emisiuni televizate, etc”, a mai arătat Nasleu în proces. Fostul consilier al primarului Robu a mai arătat că în pofida celor 50 de zile de îngrijiri medicale, „procesul de vindecare a cicatricii de la nivelul feţei este unul foarte anevoios, iar acest fapt a condus la o stagnare a evoluţiei carierei politice”.

Nasleu a mai arătat în instanţă că „aceste modificări intervenite în rutina zilnică” a constatat că „unul dintre efectele producerii accidentului rutier a fost restrângerea considerabilă a dreptului la imagine, precum si dreptul la libera exprimare”.

Judecătorul a ţinut cont de „latura esenţială”

Judecătoria Timişoara a decis să îi acorde lui Nasleu daune morale considerând că „existenţa prejudiciului moral este certă”, reţinându-se „repercursiunile pe care le-a avut accidentul asupra stării de sănătate, asupra suferintei fizice si psihice inerentă prin care a trecut reclamantul”. „O latură esenţială a prejudiciului suferit în urma celor petrecute se referă şi la imaginea de persoană publică a reclamantului, membru activ în partidul politic PNL, respectiv consilier personal al Primarului Municipiului Timişoara”, a mai arătat judecătorul care a decis că suma de 120.000 de lei solicitată de politician este exagerată.

„Instanţa apreciază că acordarea sumei de 50.000 lei cu titlu de daune morale reprezintă o justă satisfacţie pentru acoperirea prejudiciului moral astfel suferit de reclamant, fără a constitui pentru acesta o sursă de îmbogăţire fără justă cauză”, se mai arată în sentinţa Judecătoriei Timişoara. Prin aceeaşi sentinţă s-a decis şi acordarea unei sume de 3.500 de lei cheltuieli de judecată. Hotărârea Judecătoriei Timişiara a rămas definitivă prin neatacare.

„Şi mai este o vorbă mare, că Ionuţ are valoare”



Ionuţ Nasleu este un personaj controversat în Timişoara afişându-se la mai multe chefuri cu interlopi celebri din Timişoara, unul dintre aceştia fiind Lucian Boncu (acuzat de trafic de droguri şi de faptul că a comandat asasinarea unui jurnalist). Ionuţ Nasleu a fost înainte de a ocupa funcţia de director al Societăţii de Pieţe ofiţer SRI, director al RATT, vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), senator şi consilier al primarului Nicolae Robu.

Într-o înregistrare publicată în decembrie 2019 de pressalert.ro, Ionuţ Nasleu apare plătind unor manelişti pentru dedicaţii. În înregistrarea, care ar fi fost realizată, potrivit sursei citate în cursul lunii decembrie 2018, se poate vedea un cântăreţ de manele care face dedicaţii, printre altele, pentru Lucian Boncu. La un moment dat, fostul consilier personal al primarului Robu scoate mai multe bancnote, oferindu-i manelistului 50 de euro. Cântăreţul începe să cânte „poţi să ai bani să-i cari cu roaba”. Manelisul spune apoi „de la domnul Ionuţ pentru Rany, Rany, Rany, special piesa care a cerut-o” şi începe să cânte: „E o vorbă cum spun unii, Nu mor caii când vor câinii. Şi mai este o vorbă mare, că Ionuţ are valoare”.







„Adevărul” a arătat în 2018 că în timp ce declara venituri de 2.000 de lei lunar, Nasleu mergea în vacanţe de lux. „Naşul meu din America mi-a plătit tot, dacă asta e întrebarea. Ştiu că aţi făcut nişte calcule la virgulă. Naşul meu e în America de ani de zile şi îmi plăteşte în fiecare an toate deplasările şi mă ţine la el vreo două săptămâni. În Guadalupe am fost tot cu naşul meu. Acum doi ani în Cancun. Naşul meu e milionar acolo (n.r. în America)”, declara Nasleu în 2017.



Tot în 2018, Nasleu declara că are un nivel ridicat de trai pentru că îl ajută sora lui, care este director de spital, şi soţul acesteia, care este preot. „Sora mea nu are copii. E directoare de spital. Nu mai contează unde. Cumnatul meu e preot. Nu au copii. Suntem o familie care ne ajutăm. La noi în Banat familiile sunt foarte unite. Dacă se auzea…Dacă făceam vreo ilegalitate se auzea. Nu am făcut în viaţa mea nicio ilegalitate. Nu am făcut nicio afacere oneroasă. Sunt pe funcţii publice de ani de zile. Nu s-a întâmplat nimic”, a mai declarat Ionuţ Nasleu în 2018 pentru „Adevărul”.