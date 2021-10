Transformarea spectaculoasă a unei tabere şcolare din Timiş FOTO

Tabăra şcolară de la Zolt – un mic sătuc de la poalele muntelui Poaian Ruscă, a fost amenajată în anii ’80, pentru elevii Liceului maghiar de Matematică-Fizică nr. 2, devenit după revoluţie Liceul Teoretic “Bela Bartok”.

Practic, vechea clădire, construită în urmă cu mai bine de un secol, a fost transformată complet, pentru un Centru de formare pentru copii şi tineri.

„Clădirea are peste o sută de ani. A fost un conac al unei personalităţi din zonă, de la începutul 20. Apoi a fost naţionalizată, iar Liceul de Matematică Fizică a primit-o în folosinţă, în adminsitrare operativă, în 1981. Din resursele părinţilor, din voluntariatul elevilor s-a pus în funcţiune tabăra. Erau şase-şapte serii pe vară, veneau 40-50 de copii, cu profesori, era un loc de suflet pentru cei de la liceul maghiar. Era o tabără de relaxare, dar erau şi tabere tematice, de matematică, de ştiinţele naturii. Până în anii 2000 am avut câteva proiecte din resurse propri de renovare. În 2016 s-a format un grup de iniţiativă din profesori şi părinţi care a căutat soluţii pentru revitalizarea taberei. Am venit cu propunerea de a găsi fonduri europene, astfel am reuşit să găsit oportunitatea cu Fundaţia Diaspora şi partenerul din Szeged”, a declarat Ildiko Erdei directorul Liceului “Bela Bartok”.