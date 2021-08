Rezultatul alegerilor cu scandal din PNL Timişoara. „Gruparea bătăuşilor”, învinsă de „gruparea hoţilor” VIDEO

PNL Timiş se confruntă cu un conflict intern fără precedent, alegerile pentru şefia PNL Timişoara, anulate şi reorganizate fiind marcate de fiecare dată de scandaluri cu îmbrânceli şi vorbe grele. În final, după a doua tură de alegeri, suspendări şi dispute prin intermediul presei, liberalii din Timişoara şi-au desemnat conducerea.

Viceprimarul Timişoarei, Cosmin Tabără, a fost ales preşedinte, fostul viceprimar Dan Diaconu – primvicepreşedinte şi Alexandru Chiţac, Simion Moşiu, Tănase Neluşi, Carmen Popescu, Lorenzo Barabas, Grigore Grigoroiu, Cosmin Hogea, Mihaela Valcovici – vicepreşedinţi.

VIDEO Scandal la alegerile PNL Timiş

„Niciun liberal de bună-credinţă nu poate gira asemenea apucături nefireşti”

Scandalul dintre liberali a continuat, pe Facebook, unde preşedintele interimar al PNL Timiş i-a catalogat pe cei din tabăra adversă drept „gruparea bătăuşilor”.

„Acţiunile de forţă instrumentate astăzi de gruparea bătăuşilor Orban – Ambruş – Chira în Timişoara reprezintă o pată pe obrazul PNL. Îi recomand lui Ludovic Orban să fie mai atent cu cine se asociază pentru că persoanele cu comportament interlop nu au ce căuta într-un partid liberal. Legat de statutul PNL, e bine că Ludovic Orban îl apară, dar şi mai bine ar fi să-l citească înainte să acţioneze.

Comportamentele total condamnabile manifestate azi de gruparea Ambruş – Chira nu au nicio legătură cu valorile PNL şi nici cu spiritul democratic care a consacrat Timişoara.

Aceşti indivizi au adus un prejudiciu de imagine imens organizaţiei PNL Timişoara care se va repara în timp, cu eforturi mari şi susţinute. Niciun liberal de bună-credinţă nu poate gira asemenea apucături nefireşti”, a scris Alin Nica, pe Facebook.

„Gruparea hoţilor din PNL Timiş a legiferat astăzi”

La rândul său, Raul Ambruş, autointitulat preşedinte ales al PNL Timişoara după primul rând de alegeri, anulate de organizaţia judeţeană, a reclamat nereguli în organizarea alegerilor de la PNL Timişoara, numindu-i pe învingători, „gruparea hoţilor”.

„Gruparea hoţilor din PNL Timiş a legiferat, astăzi, la nivel de partid, frauda. Gaşca condusă de Alin Nica, care a epurat de pe liste 320 de membri ai PNL Timişoara, are tupeul să ne acuze pe noi că am fi bătăuşi.

Nu noi am chemat zeci de forţe de ordine, inclusiv din aparatul de stat, care vor răspunde pentru actele lor, nu noi am organizat alegerile, nu noi am măsluit convocatorul, nu noi am suspendat colegi abuziv şi nu noi am exclus de la numărătoarea voturilor toţi colegii care nu au convenit.

Dacă în PNL Timişoara erau alegeri libere şi corecte nu se ajungea aici! Dar, nu au fost.

Alegerile de astăzi au fost furate de Alin Nica şi Dănuţ Groza. După o lună de zile de abuzuri ale acestei găşti a răului din PNL Timiş ce s-ar fi aşteptat. Sunt oameni care au muncit pentru partid şi s-au trezit excluşi, cu drepturi îngrădite pe nedrept. Tensiunea din partid a creat-o Alin Nica prin manevrele sale nestatutare şi nelegale.

Văd că preşedintele interimar nu are nicio ruşine să-şi numească bătăuşi colegii care l-au făcut preşedinte, doar pentru că au venit să îşi ceară sau să îşi apere drepturile statutare. Mergem înainte şi vom contesta alegerile de astăzi, avem această datorie morală faţă de oamenii care au fost nedreptăţiţi”, a scris şi Raul Ambruş.

Orban, de partea „grupării bătăuşilor”

În scandalul din PNL Timiş a intervenit şi Ludovic Orban. „Condamn public încălcările grosolane ale democraţiei interne săvârşite la PNL Timişoara de Alin Nica, Dănuţ Groza, Alina Gorghiu şi Bogdan Ghelbere.

Le-am transmis înainte de conferinţa pentru alegerea conducerii organizaţiei o adresă prin care le-am solicitat să respecte întocmai prevederile Statutului Partidului Naţional Liberal. Totodată, le-am comunicat situaţia oficială a membrilor PNL la 31 decembrie 2020 şi i-am avertizat că orice îngrădire a dreptului de vot a membrilor partidului poate conduce la sancţiuni îndreptate împotriva celor care au împiedicat membrii în drept ai PNL să-şi exprime opţiunea, precum şi la anularea alegerilor grav viciate prin aceste demersuri.

În calitate de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, având obligaţia statutară de a veghea la respectarea Statutului partidului şi de a garanta aplicarea acestuia, îmi rezerv dreptul de a acţiona în conformitate cu prevederile statutare pentru sancţionarea celor vinovaţi, precum şi pentru anularea alegerilor de la Timişoara, desfăşurate cu încălcarea normelor impuse de Statutul PNL şi de deciziile organismelor de conducere ale PNL”, a scris Orban pe pagina sa de Facebook.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Alegerile pentru conducerea PNL Timiş vor fi amânate, după scandalul de la Conferinţa municipală

Alfred Simonis, după scandalul de la alegerile PNL: Caragiale ar fi cu siguranţă invidios că epigonii Brătienilor au reuşit să depăşească în ridicol personajele sale