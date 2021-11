Revoluţionarul Ion Marcu, condus pe ultimul drum. A intrat în istorie după negocierile cu premierul comunist Dăscălescu

“În 20 decembrie, veneam, în jurul prânzului, cu coloana care a plecat din Calea Buziaşului, de la Optica. În zona gării l-am remarcat pe Marcu, Dumnezeu să-l odihnească, era cu un cearşaf alb. Eram o coloană imensă, zeci de mii de muncitori. S-a lipit şi el în fruntea coloanei. Pe bulevardul Republicii, unde erau tribunele pentru defilări de 1 mai şi 23 august, a urcat şi a vorbit oamenilor. Apoi, o parte a mers în centru, o parte la Consiliul Judeţean”, îşi aduce aminte Ioan Savu, unul din camarazii lui Marcu din 1989.



„Grele momente au fost, dar înălţătoare"

Manifestanţii care au plecat spre comitetului judeţean al PCR - acum, clădirea Consiliului Judeţean Timiş, au participat la discuţiile cu prim-ministrul comunist Constantin Dăscălescu, căruia i-au citit primele revendicări. Aici, Ion Marcu, era unul dintre cei mai curajoşi revoluţionari care s-a adresat autorităţilor comuniste alături de Ioan Savu şi alţi revoluţionari