Prima Unitate Centrală de Achiziţii din ţară se înfiinţează la Timişoara. „Dăm tonul schimbării mentalităţii birocratice”

Consiliul Local Timişoara a aprobat, marţi, înfiinţarea Unităţii Centrale de Achiziţii, prima de acest fel din ţară. Această unitate va derula, într-o primă fază, achiziţii centralizate pentru Municipiul Timişoara şi instituţiile din subordinea Consiliului Local Timişoara, urmând ca, ulterior, şi alte instituţii şi administraţii publice să fie cooptate în acest parteneriat.

Unităţi centrale de achiziţii au mai fost implementate cu succes în ţări precum Austria, Italia, Portugalia, Finlanda sau Suedia.

În perioada următoare, Guvernul României, printr-un proiect

pilot derulat de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, intenţionează să înfiinţeze trei UCA pilot în ţară, care vor deservi autorităţi locale, prima fiind la Timişoara, urmând ca în următorii ani numărul acestora să ajungă la opt.

Obiectul principal de activitate al UCA va fi de a realiza achiziţii centralizate pentru mai multe instituţii locale, care vor conduce la economii semnificative la bugetele acestora.

La nivelul Primăriei Timişoara, anual, din bugetul local, cheltuielile pentru achiziţia de bunuri şi servicii se ridică la circa 300 de milioane de lei. Mai mult de jumătate din aceste

achiziţii se derulează de către mai multe entităţi din subordinea Consiliului Local Timişoara.

Estimările echipei de proiect arată că în cazul achiziţiilor centralizate făcute de către o singură entitate, economiile la bugetul local ar fi între 18 şi 27 milioane de lei/anual, într-un scenariu minimal.

Costul operării UCA este estimat la circa 1,5 milioane lei în primul an de funcţionare, ajungând până la circa 3 milioane lei, în al 4-lea an de funcţionare. Astfel, în primii trei ani, UCA se va baza pe finanţarea asigurată de Consiliul Local Timişoara, sub formă de majorare a capitalului social. De asemenea, UCA va solicita de la fiecare beneficiar o taxă procentuală aplicată la valoarea achiziţiilor derulate, pentru plata serviciilor externalizate.

Se preconizează că din al patrulea an de funcţionare unitatea să se autofinanţeze în întregime.

“Timişoara dă încă o dată tonul schimbării mentalităţii birocratice şi face un nou pas în implementarea reformei administrative de care avem atât de mult nevoie. Înfiinţarea UCA prima dată la Timişoara este o dovadă a încrederii de care ne bucurăm la nivel central şi va marca începutul unor economii semnificative atât de timp, cât şi de bani la nivelul bugetului local. Pasul următor va fi să atragem profesionişti în cadrul acestei unităţi, oameni care prin experienţa şi reputaţia lor să atragă şi alte instituţii publice şi administraţii locale în acest parteneriat”, a declarat primarul Timişoarei, Dominic Fritz.

Într-o primă fază, UCA va presta servicii pentru: Municipiul Timişoara, Direcţia Fiscală, Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competente şi Dezvoltare a Furnizorilor în sectorul Automotive, Sport Club Municipal Timişoara, Poliţia Locală, Direcţia de Asistenţă Socială, Serviciul Public Creşe, Centrul de Proiecte, Casa de Cultură, Teatrul Maghiar de Stat Csiki Gergely, Teatrul German de Stat, Filarmonica Banatul, Serviciul Public Asistenţă Medicală Şcolară.

Categoriile de achiziţii care vor fi incluse în actul de înfiinţare a Agenţiei se referă la cheltuieli de funcţionare a acestor entităţi: tehnologia informaţiei, managementul clădirilor de birou/facilităţilor, servicii profesionale, energie, management birou.