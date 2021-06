Prima sală de sport şcolară din Timişoara, construită după Revoluţie. Elevii de la Şcoala Britanică vor avea o arenă modernă FOTO VIDEO

Toate sălile de sport şcolare din Timişoara au fost construite înainte de 1989. La mai mai bine de 31 de ani de la Revoluţie, apare o nouă sală de sport într-o şcoală din oraş care cuprinde tribune şi vestiare. Aceasta aparţine British International School of Timişoara, o şcoală privată realizată de omul de afaceri Ovidiu Şandor, care şi-a deschis porţile în septembrie 2019.

Până acum, elevii de la Şcoala Britanică au făcut orele de sport în aer liber cât şi într-o sală de clasă amenajată pentru educaţie fizică, atunci când vremea era urâtă. Moderna sală de sport va fi dată în funcţiune în luna septembrie, atunci când copiii vor reveni pentru noul an şcolar.





“Sala de sport este aproape finalizată, cu siguranţă va fi gata pentru noul an şcolar, în septembrie 2021. Este o sală de sport super dotată, spun asta după ce am văzut mai multe săli de sport şcolare din ţară, care o să ne ajute să ne desfăşurăm într-un mod foarte bun orele de educaţie fizică. Avem în vedere participarea la competiţii sportive interşcolare, vrem să dezvoltăm echipe de volei, baschet, fotbal şi să participăm la competiţii şcolare, vrem să organizăm noi diferite competiţii”, a spus Ciprian Ţiplea, directorul British International School of Timişoara, Ciprian Ţiplea.

Va avea două tribune micuţe

În acest moment muncitorii lucrează la sală. Este aproape gata, dar mai sunt câteva lucrări de făcut în interior, punerea suprafeţei de joc, amenajarea vestiarelor şi montarea tribunelor.

“Acum se mai toarnă o şapă autonivelantă pentru corecţie, după care punem suprafaţa de jos, un linoleum PVC dedicat sălilor de sport. Se va întinde inclusiv în grupurile sanitare şi vestiare, inclusiv pe pereţi. Va fi şi pe stânga şi pe dreapta o zonă de tribune, le zicem gradene, pe trei rânduri. Mai avem de făcut cele două vestiare, pentru băieţi şi fete, cu culoarul de acces, cât şi o zonă tehnică pentru încălzire şi răcire. Se va realiza şi o zonă de acces direct din şcoală”, a spus Ionuţ Bogojel, şeful de şantier, responsabil cu lucările de la sala de sport.







Accent pe sport la Şcoala Britanică

Orele de educaţie fizică sunt extrem de importante la Şcoala Britanică. La clasele primare, profesorul de sport are mereu un asistent lângă el, care-l poate ajuta în cazul în care apar diverse probleme, cum ar fi o accidentare. Sportul înseamnă mai mult decât o competiţie şi beneficiile de ordin fizic.

“La Şcoala Britanică, educaţie fizică înseamnă dezvoltarea spiritului de echipă, dezvoltarea mai multor abilităţi, de lider, de lucru în echipă. Înseamnă şi dezvoltarea respectului faţă de adversar, dacă e să vorbim de sporturile de echipă şi de competiţii. Înseamnă şi fair play. Dar şi tot ce înseamnă alimentaţia sănătoasă, exerciţii fizice din viaţa noastră, toate fac parte din abordarea noastră în ceea ce înseamnă educaţia fizică”, a mai spus Ciprian Ţiplea.

British International School of Timişoara este pe cale să încheie cu succes al doilea an şcolar. Aceasta a început activitatea în 2019 cu puţin peste 220 de copii, în al doilea an erau deja 350, iar pentru anul următor sunt deja înscrişi 420, în condiţiile în care spaţiul actual permite doar 440 de copii. Din această cauză, în toamnă va începe construcţia unui nou corp de clădire.