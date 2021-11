Povestea familiei de români care a deschis în Franţa o băcănie pentru „alinat dorul de casă”

Florin şi Andreea Olteanu, absolvenţi de Administraţie Publică şi Integrare Europeană (el) şi Finanţe-Bănci (ea), au plecat în urmă cu cinci ani pentru o vacanţă prelungită de trei luni, în Franţa. Cele trei luni s-au făcut cinci, iar cei doi tineri s-au stabilit în Franţa, unde li s-au născut şi trei fetiţe, cea mare, de trei ani jumătate, şi gemenele de un an şi jumătate.

După ce a lucrat o perioadă la firma unchiului soţiei sale, care are o firmă de construcţii, Florin s-a angajat la un depozit de panouri fotovoltaice şi pompe de căldură. Pentru că părinţii lui au avut în ţară un magazin alimentar, Florin a fost tot timpul pasionat de domeniu.

Ultimele economii, investite în băcănie

La începutul pandemiei, depozitul la care lucra Florin a început „să scârţâie”, iar tânărul a început să se gândească tot mai mult la visul său: deschiderea unui magazin cu produse româneşti pentru românii din Franţa. A căutat un spaţiu comercial, iar în 23 decembrie 2020 băcănia Cireşan îşi deschidea băcănia din Haguenau, la aproximativ 30 de kilometri de Strasbourg.



„Eu am pornit singur. Singura persoană care m-a sprijinit necondiţionat a fost soţia mea. A crezut de la început până la sfârşit în ideea mea, chiar dacă a însemnat să punem la bătaie toate economiile. În momentul în care am deschis magazinul, am luat ultima mie de euro ca să cumpăr marfă”, povesteşte Florin. Tânărul a mai declarat că în momentul în care a mers la bancă să deschidă contul firmei, directoarea băncii l-a întrebat cum are curajul să deschidă un astfel de magazin când magazine similare se închid din cauza pandemiei. „Am zis că o să meargă. Aici, în Strasbourg, au mai fost două magazine româneşti care s-au închis. De asta mi-au spus mulţi să nu fac chestia asta. Eu nu am plecat urechea. Am crezut în visul meu”, mai spune Florin.

„V-aş sugera să daţi jos steagul de pe faţadă”

Beneficiar, când avea vârsta de 19 ani, al unui program european de dezvoltare pentru tineri antreprenori, Florin a încercat să pună în practică toate cunoştinţele acumulate în materie de antreprenoriat. Astfel, a ales şi un brand al băcăniei: Cireşan. Brandul are o poveste aparte, fiind numele bunicului lui Florin, pe care tânărul a promis că o să îl facă mândru.

„Conceptul este sută la sută creaţia mea. Tot ce este făcut aici este făcut de mine. Am comandat de la Braşov nişte mileuri care au vreo 100 de ani vechime. Brandul este numele bunicului meu. Tot ce însemn eu în momentul de faţă i se datorează lui. I-am promis înainte să moară că o să îl fac mândru. Încerc pe cât posibil să îi ţin numele cu mine cât mai aproape. Am vrut să îi cinstesc memoria şi amintirea”, punctează Florin Olteanu.

Tânărul antreprenor povesteşte că în ziua în care a deschis băcănia, la ora 11.00, încă făcea curat în magazin când clienţii erau afară şi aşteptau să deschidă. La jumătate de oră de la deschidere a avut şi primul control. Inspectorii l-au îndrumat pe tânăr cu privire la normele pe care trebuie să le respecte, iar la finalul verificărilor avea să afle că a fost un control efectuat ca urmare a unei reclamaţii:

„V-aş sugera să daţi steagul jos de pe faţadă”, i-a spus unul dintre inspectori. „În momentul în care mi-a spus asta, i-am spus că steagul acesta nu îl voi da jos cât voi deţine magazinul pentru că eu sunt mândru că sunt român. Mi-a spus că mă apreciază pentru patriotism. Steagul e şi acum la loc de cinste. Va rămâne acolo pentru că reprezintă ţara mea”, a declarat Florin Olteanu pentru „Adevărul”.

Tot profitul, reinvestit

Florin Olteanu mărturiseşte că de la început gândul său a fost acela de a deschide un magazin cu produse româneşti dedicat românilor din Franţa, dar sunt şi aproximativ cinci la sută clienţi de alte naţionalităţi. Florin susţine că tot profitul din primul an de funcţionare l-a reinvestit. „Eu le-am explicat tuturor: în momentul în care am deschis prioritatea principală a fost să ţin magazinul în picioare. Eu nu m-am gândit nicio secundă la profit în primul an. Tuturor le-am explicat că ăsta nu e un magazin în care să îţi faci cumpărăturile zilnic. Pentru asta sunt supermarketurile. Cireşan e un magazin în care vii o dată la două săptămâni să îţi faci poftele şi îţi alini dorul de casă”, punctează Florin.





Tânărul antreprenor a încercat să aibă în băcănie din toate câte puţin. „Deocamdată, nu cred că lipseşte ceva. În schimb, am adoptat o strategie. Nu există produse de joasă calitate. La mine există mici de la Matache Măcelaru, de la Tradiţii Româneşti. Chiar dacă e un pic mai scump, la mine în magazin vor exista doar produse premium”, spune cu satisfacţie tânărul antreprenor.

Program de lucru: şapte zile din şapte

Florin a mărturisit că dacă nu ar fi reinvestit profitul obţinut, magazinul i-ar fi permis să aibă un salariu decent pentru Franţa. Dar munca este pe măsură. Florin lucrează şapte zile din şapte, iar vinerea doarme câte două ore pe noapte pentru că pregăteşte comenzile speciale.

„Marfa ajunge lunea. În fiecare luni e închis pentru că vine marfa. Eu luni am liber, dar e cea mai grea zi. De luni până luni sunt la magazin. Muncesc pentru copiii mei, pentru familia mea. Magazinul o să stea la dispoziţia românilor de sărbători. Singurele zile libere sunt ziua de Crăciun sau ziua de Paşte. Am vrut să le mai alin dorul de casă şi mi-am făcut acasă la mine o mică carmangerie şi fac cârnaţi, ciolane, sarmale, cozonaci. Nu am refuzat pe nimeni niciodată. Am făcut papanaşi, poale în brâu. Oricine a venit şi a spus că vrea ceva, nu am refuzat pe nimeni. Am făcut absolut orice”, povesteşte Florin.

Tânărul antreprenor a declarat că visul său este să aducă băcănia Cireşan la un nivel la care să se poată ocupa de afacere soţia sa, care acum are grijă de copii, dorinţa sa fiind de a deschide un restaurant cu specific românesc.

„E un bussines cu potenţial de dezvoltare, dar trebuie să te dedici 101 la sută. În primul an nu te mai poţi ocupa de altceva. Acum lucrurile merg de la sine”, spune Florin, care e mândru că are zile cu vânzări mai mari decât valoarea maşinii cu care circulă, un Renault Megane din 2003. „Atât timp cât magazinul merge şi ţin magayinul în picioare, nu e important pentru mine să mă vadă lumea într-un Mercedes. „Este foarte diferit bussines-ul creat de tine personal, munca ta, copilul tău creat de la zero şi businessul pe care ţi-l dă cineva”, a concluzionat Florin.

