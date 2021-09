Pasarela pietonală de la Uzina de Apă a fost colorată. Podul, care era plin de rugină, arată acum spectaculos FOTO

Podul pietonal de la Uzina de Apă, care era plin de rugină până în urmă cu o săptămână, a căpătat un aspect civilizat, datorită unei iniţiative civice de toată lauda. Voluntarii s-au strâns în fiecare după amiază în parcul cunoscut şi cu numele de Stonehenge, iar în primă fază au pus mâna pe perii de sârmă, pe şmirgel, pentru a curăţa elementele metalice. Apoi, au trecut la vopsit structura, barele laterale şi traversele. S-a folosit un spectru larg de culori. Ce a ieşit i-a încântat şi pe cei care folosesc podul pietonul pentru a traversa Bega în zona Uzinei de Apă.

“Podul de poveste” a fost iniţiat de Livia Mateiaş, care a pus pe picioare proiectul „Croşetăm poveşti şi poduri” - finanţat prin „Fondul pentru un viitor mai bun în comunităţi”. În etapa următoare, care va avea loc în luna noiembrie, se va îmbrăca podul în materialele croşetate de voluntari.



“Am avut mult de muncă, dar s-a mobilizat o comunitate foarte mare. Am avut participanţi de toate vârstele, de la şase ani, la 70 de ani, bărbaţi, femei, diferite etnii, mă bucur că am putut să fim aici împreună, să pictăm podul aşa cum ne-am propus. S-au strâns oamenii din cartier, asta ne-am şi propus. Am vopsit barele verticale în diferite culori, cele două bare orizontale sunt în roşu şi galben. Îl lăsăm aşa o perioadă, însă pentru iarnă o să-l îmbrăcăm în hăinuţele croşetate”, a declarat Livia Mateiaş.











Proiectul şi-a propus să coaguleze şi comunitatea din jurul Parcului Uzinei de Apă şi implicarea acesteia în activităţi creative. Foarte mulţi dintre cei care au participat la acţiunea de vopsire erau copii.

Livia Mateiaş face un apel la autorităţi să înceapă să facă reparaţii la pasarelă, pentru că unele dale se mişcă şi pot deveni periculoase pentru trecători.









„Ne-am bucura dacă partea pe care se calcă, traversele acelea, ar fi cel puţin îmunătăţite, dacă nu schimbate. Sper că această iniţiativă să le atragă atenţia, să se mobilizeze şi ei. Eu consider că nu trebuie tot timpul să aşteptăm după autorităţi să facă ceva, putem şi noi prin exemplul personal să mişcăm lucrurile. Dacă ne implicăm, putem face o schimbare”, a mai spus Livia Mateiaş.

Între timp, cei de la “Podul de poveste” se gândesc deja care să fie următoarea pasarelă petonală din oraş, căruia merită să-i se dea o înfăţişare nouă şi veselă.





