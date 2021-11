Parlamentarii USR de Timiş, atac în grup la adresa PNL: „O imensă bătaie de joc la adresa ţării şi-a românilor”

„În 2017, când PNL a preluat discursul reformist al USR, a făcut acest lucru din pur oportunism, pe un puternic val anti-PSD. Aşa cum este evident, de 9 luni încoace, PNL nu a crezut niciodată în necesitatea reformelor pe care le prezenta în spaţiul public”, susţine Raoul Trifan, senator USR de Timiş.

„Oricât ar încerca unii specialişti într-ale răzgândirilor şi demagogiei să împacheteze în hainele "interesului naţional" decizia luată ieri seară, realitatea e că USL 2.0-ul ăsta care se pregăteşte e o imensă bătaie de joc la adresa ţării şi-a românilor", crede Nicu Fălcoi, deputat USR de Timiş.

„MI-AR FI RUŞINE ca, după ce şapte ani am spus românilor că pee-see-dee este cel care le-a furat totul, că pee-see-dee a distrus Justiţia, că eu îi voi apăra de aceşti comunişti vopsiţi, că împreună vom învinge pee-see-dee, să binecuvântez această uniune galben-roşie cu un telefon de seară de la plimbarea printre piramide", afirmă Daniel Toda, deputat USR de Timiş.

„E o limită a ridicolului, deşi în România cred că am trecut câteva bariere măricele în aceste două luni, mai ales prin comportamentul liderului PNL Florin Cîţu, chiar şi al preşedintelui României în această perioadă. De fapt, egali îi consider vinovaţi pentru această criză. Noi am anunţat că am trecut în opoziţie, nu există o variantă în care negociezi ministere, programe de guvernare", transmite Cătălin Drulă, deputat USR de Timiş.

USR Timiş transmite că USR nu va vota niciodată un guvern din care face parte PSD. USR-iştii susţin că urmăresc cu reală atenţie şi îngrijorare acţiunile partidelor care vor decide direcţia României în următorii ani.

