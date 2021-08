Orchestră simfonică pe scenă cu DJ Sam. Concert inedit la deschiderea Flight Festival din Timişoara. Fuziune între muzica electronică şi clasică

A treia ediţie a festivalului Flight Festival stă să înceapă. Pentru concertul de inaugurare din această seară, din Piaţa Unirii, a fost pus pe picioare un proiect cum nu s-a mai văzut în Timişoara, cu Flight Orchestra. Formaţia este alcătuită din studenţi de la Facultatea de Muzică, care vor urca pe scenă alături de DJ-ul grec Andreas Sam. Din această colaborare va rezulta o fuziune între muzica electronică şi cea simfonică.

“Este un proiect în premieră locală. Pentru prima oară muzica simfonică se va întâlni cu muzica disco. Este primul proiect de DJ plus orchestră de coarde care se desfăşoară la Timişoara. Cred că va arăta maleabilitatea şi flexibilitatea fiecărui muzician care poate să cânte Bach dar şi chiar orchestraţii de muzică disco. Acest proiect va deschide apetitul spre orice fel de muzică a oamenilor. E un experiment, vrem să vedem cum răspundem noi ca muzicieni şi cum răspunde publicul”, a declarat Andreas Schein, orchestratorul şi dirijorul de la Flight Orchestra.

Repertoriul constă în trei piese, mixuri originale ale DJ-ului grec Andreas Sam, care a venit la Timişoara, la facultate, în 2009. Şi nu a mai plecat din România.

“În 2014 am terminat facultatea, Construcţii civile, la Poli, am făcut doi ani master şi am ales să rămân în Timişoara. Aveam şi varianta de a pleca la New York, pentru că am semnat nişte piese la o casă de discuri de acolo, cea mai veche casă de discuri la muzică electronică din lume. Dar cu familia era mai complicat. Pasiunea pentru muzică a început de mic. Dar mai serios m-am apucat în 2007. Apoi, mi-am dat seama că pot să fiu şi producător, dacă vreau să evoluez şi să trăiesc din muzică. Aşa am ajuns şi la cluburi din Londra, la Mikonos, la New York, în Germania, Grecia şi foarte multe ţări. Aşa că nu mai pun prea multă muzică ca DJ Sam, ci am făcut un brand muzical, Imani”, a declarat Andreas Sam.