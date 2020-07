O cântăreaţă de muzică populară nu a putut justifica la Fisc aproape 400.000 de lei. Ce au decis judecătorii

Potrivit inspectorilor fiscali, cântăreaţa a folosit în perioada 2013-2014, dintr-o sursă neidentificată, fonduri în valoare de 379.000 de lei pentru: restituiri ale unor împrumuturi primite, achiziţii de bunuri mobile, cheltuieli cu vacanţe, călătorii. De asemenea, inspectorii au constatat că sumele deţinute de cântăreaţă în conturi au crescut nejustificat. În urma controlului, Fiscul a obligat-o pe artistă la plata unei sume de aproape 61.000 de lei (impozit pe venit) şi aproximativ 29.000 de lei (accesorii). Olguţa Berbec Novac a contestat în instanţă deciziile inspectorilor fiscali, cerând anularea lor.

Cum a justificat cântăreaţa banii

În proces, care s-a judecat în primă instanţă la Tribunalul Timiş, Olguţa Berbec Novac a arătat că banii imputaţi de Fisc reprezintă sume încasate de la anumite persoane fizice pentru susţinerea unor prestaţii artistice la diferite evenimente private, iar pe de altă parte, banii povin din restituirea unor împrumuturi acordate anterior perioadei verificate, vânzarea unui autoturism „Audi“ şi vânzarea unor bijuterii şi monede de aur. Spre exemplu, artista a justificat suma de 19.000 de euro susţinând că banii i-au fost restituiţi de fratele său, pe care îl împrumutase anterior verificării. De asemenea, cântăreaţa a mai arătat că 25.000 de euro i-a împrumutat de la fratele său, iar 12.000 de euro de la tatăl său, pensionar.

La un pas să câştige procesul cu Fiscul

Reclamanta a expus un simplu calcul estimativ cu privire la venitul tatălui său mergând pe considerentul venitului obţinut din pensia lunară. Olguţa Berbec Novac a arătat că dacă se expune venitul tatălui său doar din anul 2008, pana în anul 2014, şi se socoteşte paritatea valorii pensiei lunare la aproximativ 500 euro/lună, rezultă un venit de 36.000 de euro. „A acorda reclamantei un împrumut de 12.000 Euro are ca rezultantă o realitate cu caracter cât se poate de just şi solid”, a mai arătat cântăreaţa în instanţă. Tot în proces, artista a spus că a vândut bijuterii de 32.000 de lei. Olguţa Berbec Novac a câştigat procesul cu Fiscul în primă instanţă şi a obţinut anularea deciziilor de impunere.



În apelul judecat la Curtea de Apel Timişoara, artista a pierdut, judecătorii menţinând deciziile de impunere emise de Fisc. „Chiar admiţând posibilitatea ca fratele reclamantei să fi realizat, în perioada 2011-2014, în România şi Italia, venituri substanţiale, Curtea nu poate aprecia ca fiind dincolo de limita rezonabilului cerinţa organelor fiscale ca reclamanta să facă dovada modalităţii prin care i-au fost transferaţi banii, ci dimpotrivă, aceasta era dovada esenţială pe care era datoare să o producă, nefiind suficient să invoce înscrisuri sub semnătură privată (contracte de împrumut sau chitanţe), de vreme ce acestea, neavând dată certă, puteau fi preconstituite pro causa. Or, dovada certă şi obiectivă a provenienţei sumelor de bani pretins a fi dobândite de la membrii familiei se impunea a fi efectuată prin intermediul unor documente care să ateste şi transferul banilor în patrimoniul beneficiarului“, se arată în sentinţa Curţii de Apel Timişoara, care este definitivă.