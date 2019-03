O angajată care a reclamat abuzurile din primărie, mutată într-o „cuşcă” şi trimisă să facă poze cu gunoiul de pe străzi. Primarul: „Trebuie să colinde oraşul”

Intrată în conflict cu şefii ei şi cu primarul Nicolae Robu după ce a reclamat ilegalităţi comise în Primăria Timişoara, Mirela Adriana Toc a fost mutată în urmă cu aproximativ trei ani de la Compartimentul Termoficare la Relaţii cu Publicul, unde a primit ca sarcini de serviciu, printre altele, înregistrarea documentelor de tutelă sau a cererilor de înscriere la creşă.

Mutată la Relaţii cu Publicul, Mirela Toc a continuat lupta cu şefii ei din primărie. Mai întâi a protestat în faţa primăriei cerând stoparea abuzurilor din administraţia locală, iar în final a ajuns să meargă la serviciu cu un tricou inscripţionat cu mesajul: „Grevă japoneză. Spune stop abuzurilor şi corupţiei din administraţia locală”.

De asemenea, în plină criză a gunoaielor, Timişoara confruntându-se cu mari probleme de salubritate după ce a rămas fără operator pentru curăţenia stradală, Mirela Toc a semnalat în repetate rânduri pe pagina sa de Facebook mizeria din oraş. Recent, printr-o dispoziţie a primarului Nicolae Robu, Mirela Toc a fost mutată de la Serviciul de Relaţii cu Publicul la Serviciul Salubritate. Mirela Toc a primit un birou minuscul într-un corp de clădire de pe strada Piatra Craiului. Noul birou nu a fost dotat nici cu calculator.

„Am devenit incomodă pentru şefii ierarhici deoarece am sesizat încălcarea legislaţiei, prejudicierea bugetului local, fapte constatate de Camera de Conturi şi de către instanţele de judecată. În loc să repecte legislaţia, şefii au început să mă hărţuiască, denigreze, umilească, să îmi acorde calificative care nu corespund cu realitatea. (…) Pentru corectitudine, integritate, curaj, respectarea legislaţiei sunt hărţuită. În schimb, persoanele obediente sunt apreciate de şefi. Degeaba au trecut 29 ani de la Revoluţie şi s-a murit pentru libertate pentru că unele persoane cu funcţii de conducere acţionează cum acţionau şi comuniştii”, a declarat Mirela Adriana Toc pentru „Adevărul”.

„Să colinde oraşul, să fotografieze”

Primarul Nicolae Robu susţine că măsura de mutare a funcţionarei de la Relaţii cu Publicul la Salubritate nu are legătură cu reclamaţiile şi petiţiile subordonatei sale. Totuşi, Robu recunoaşte că Mirela Toc va fi trimisă să facă poze cu gunoiul din oraş pentru că „a arătat o preocupare foarte specială pentru starea de curăţenie din oraş”.

„Nu se pune problema izolării. Noi nu avem personal acolo (n.r. la Salubritate) şi vrem să îi punem în valoare această aplecare spre domeniul respectiv (n.r. curăţenia din oraş). Dânsa trebuie să facă ce a făcut şi până acum, dar organizat, ca sarcină de serviciu. Să colinde oraşul, să fotografieze zonele unde vede gunoaie, să le semnaleze, să facă o sesizare a operatorilor care intervin şi să verifice”, a spus Robu. În privinţa birolui tip „cuşcă”, primarul a declarat că biroul se încadrează în dimensiunile cerute de lege, dar a cerut să îi fie pus la dispoziţie un birou decent.

„Eu am fost informat că dimensiunile acelui birou nu s-ar încadra în cerinţele legale. Mi s-a spus că se încadrează, dar că într-adevăr este mic. Eu am dat dispoziţie să i se pună la dispoziţie un birou civilizat pentru că aşa e normal ca fiecare angajat să aibă cele mai bune condiţii. Dânsa are drepturile cetăţeneşti de a face plângeri şi are nenumărate plângeri peste tot, sesizări, dar eu nu vreau ca noi să reacţionăm cu măsuri punitive la atitudinea pe care dânsa o are. Eu o consider incorectă, chiar abuzivă, dar niciodată nu o să cer să fie pedepsită dându-i-se un birou necorespunzător”, a mai declarat Robu.

Funcţionara a câştigat un proces împotriva şefilor ei

Mirela Toc le-a administrat până acum o înfrângere usturătoare şefilor ei, în instanţă. Aflată în conflict cu superiorii şi supusă unei evaluări profesionale, funcţionara a fost notată cu „bine”. Mirela Toc a contestat raportul de evaluare în instanţă, unde s-a apărat singură şi a obţinut anularea raportului de evaluare. În luna martie a acestui an, Mirela Toc a fost supusă unei noi evaluări, ocazie cu care a primit calificativul „suficient”. Funcţionara s-a declarat hotărâtă să conteste şi acest raport în instanţă.

