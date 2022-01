Novi Sad preia titlul de Capitală Europeană a Culturii 2022, de Revelionul sârbesc. Spectacol inedit în pandemie

Revelionul sârbesc potrivit Calendarului Iulian marchează la Novi Sad inaugurarea festivă a Capitalei Europene a Culturii 2022. Capitala provinciei Voivodina ar fi trebuit să împartă acest titlu cu Timişoara, în 2021, însă pandemia de coronavirus a adus schimbări în program. Sârbii au onoarea să deţină titlul cultural în acest an, în timp ce Timişoara se pregăteşte pentru 2023.

Novi Sad va prelua oficial titlul Capitală Europeană a Culturii la ora 18.00, în incinta Teatrului Naţional Sârb.



La ceremonie vor participa numeroşi oficiali ai statului, oaspeţi din străinătate, precum şi peste 60 de reprezentanţi ai fostelor, actualelor şi viitoarelor Capitale Europene ale Culturii.

Sărbătoara va începe la Novi Sad în această seară, de la ora 20.22, cu un spectacol multimedia inedit, numit “Zeniteum”, care se va desfăşura pe Bulevardul “Mihajlo Pupin”, lângă clădirea palamentului Voivodinei.



Printr-o combinaţie a ştiinţei şi artei va fi celebrată cultura, iar publicul va putea urmări acest spectacol live transmis de Radioteleviziunea Voivodinei şi Radioteleviziunea Sârbă.





“Zeniteum” a regizorului Dragan Živadinov va aduce un omagiu unor personalităţi ale ştiinţei sârbeşti precum Nikola Tesla, Mileva Marić Einstein (prima soţie a lui Albert Einstein din 1903 până în 1919) şi Milutin Milanković.

Pregătiri pentru spectacolul de revelion FOTO Novisad2022.rs



Au redus concertele din cauza situaţiei epidemiologice

Miloş Vucevici, primarul oraşului Novi Sad a anunţat schimbări în programul manifestaţiilor de azi, din cauza situaţiei epidemilogice din Voivodina. Din cele 40 de concerte stabilite iniţial (în 40 de locaţii diferite din oraş), se vor putea desfăşura doar 24. Organizatorii vor asigura teste gratuite pentru cei care sunt vaccinaţi sau au trecut prin boală (celor care deţin certificat Verde).



“Toate programele sunt adaptate măsurilor epidemiologice, astfel că de la început, toate capacităţile au fost limitate la concertele planificate, precum şi la punctele de vânzare a biletelor, iar pentru o organizare mai sigură şi mai responsabilă, Fundaţia Novi Sad – Capitală Europeană a Culturii preia iniţiativa pentru măsuri suplimentare şi înăsprirea controlului respectării acestora. Cu acest prilej, Fundaţia a recomandat ca 60 la sută din concerte să fie amânate, în timp ce măsuri mai riguroase vor fi la concertele care sunt direct în producţia Fundaţiei.





În conformitate cu măsurile epidemiologice actuale, la evenimente este necesară purtarea măştii şi menţinerea distanţei corespunzătoare. Pentru toţi vizitatorii care nu deţin un certificat verde, un test antigenic sau PCR, astăzi vor fi asigurate două puncte pentru testare gratuită, în două locaţii, între orele 12.00 şi 23.00, şi anume, în centrul oraşului Novi Sad în Piaţa Libertăţii, precum şi în spaţiul din Bulevardul Cara Lazara nr. 67”, a transmis televiziunea Voivodinei.

Podul peste Dunăre FOTO Rts.rs



Novi Sad în centrul vieţii culturale europene

“Doček (Revelion) 7530 combină două arte, două alfabete, două Revelioane diferite, două zile, două măsuri de timp (conform calendarului Iulian, ne aflăm în anul 7530). Doček e o sărbătoare care depăşeşte limitele şi pune Novi Sad în centrul vieţii culturale europene”, anuţă organizatorii.



Zenitium FOTO Novisad2022.rs



La Teatrul Naţional Sârb, de la ora 21.30 de minute, iubitorii de muzică fado o pot admira pe cântăreaţă Carminho, câştigătoare a Globului de Aur pentru cel mai bun interpret. La Teatrul maghiar „Ujvideki Szinhaz”, de la ora ora 22.00, pentru va avea loc un concet cu Jimi Tenor, care combină jazz-ul cu muzica electronică, soul şi funk. La Casa Orăşenească, de la ora 22.00, concertează cel mai bun clarinetist din lume, Andreas Otensamer. Noua Sală de concerte orăşenească, va găzdui Revelionul 7530, iar de la ora 22.00 va concerta formaţia franceză Nouvelle Vague. La Targul novosădean va evolua formaţia Van Gogh, una din cele mai iubite trupe din Serbia.

Trupa britanică Morcheeba va concerta de la ora 23.00, la Teatrul Tinerului.







La Biserica Reformată va concerta Damir Urban, unul dintre muzicienii croaţi foarte iubiţi în Serbia, iar Centrul Cultural „Fabrika” va evolua Rudimental, trupa britanică de drum’n’bass.



Catedrala catolică din Novi Sad FOTO Rts.rs



Încălzirea pentru ziua festivă a început aseară la Novi Sad în şase locaţii, unde au concertat 12 trupe din acest oraş.

Expoziţia „People of my City” a fotografei lituaniene Ramona Pigagajte a fost deschisă la galeria SULUV la ora 19.00 şi este rezultatul cooperării dintre cele două Capitale Europene ale Culturii Novi Sad şi Kaunas, care împreună cu Esh poartă titlul în acest an.



