Noile tulpini de coronavirus au o afinitate mai mare pentru copii. Medic pediatru: „COVID n-o muritu', numa' un pic s-o hodinitu'”

Când am crezut că am scăpat de pandemie, spitalele au început să redeschidă secţiile COVID. Toată lumea se pregăteşte de un nou val de infecţii. Printre ultimii care au anunţat o secţie pentru cei infectaţi cu coronavirus au fost cei de la Spitalul de Copii “Louis Ţurcanu” din Timişoara, care din acest week-end, pune la dispoziţie 15 paturi. Şi asta pentru că cu noile tulpini ale virusului SARS-CoV 2 afectează mult mai mulţi copii.

„Pandemia a fost exact aşa ca în cântecul de beţie: «COVIDu n-o muritu', numa' un pic s-o hodinitu'». A luat-o din nou cu variante noi, care au o afinitate mai mare pentru copii. Pe moment ştim că există procente de până la 15-20 la sută de copii faţă de procentele de 2-3, maximum 4-5 la sută, la celelalte variante. Aşadar, avem de trei-patru ori mai mulţi copii afectaţi de acest nou val al pandemiei de COVID. Ne aşteptam la asta. Încă de acum două săptămâni am anunţat colegii să se pregătească şi am pornit în spital organizarea. În timpul săptămânii ne-am reorganizat sub conducerea subprefectului Sorin Ionescu care a dat sarcini clare spitalelor de a pune comunicarea pe prim plan. Aşadar, noi am redeschis o secţie COVID cu 15 patru, zece pentru copii şi cinci pentru aparţinători. Avem pregătite şi două paturi de ATI, dar deocamdată nu este necesar şi nu am cerut autorizare pe el”, a declarat Mihai Gafencu, director medical la Spitalul de Copii din Timişoara.

S-a redeschis secţia COVID de la Spitalul de Copii din Timişoara FOTO M.Gafencu

„Copiii nu fac forme foarte grave de boală”

Deşi virusul nu a pus în dificultate copiii în ultimii doi ani, medicii sunt prevăzători. Veste bună este nici acum nu au fost cazuri grave în rândul copiilor.

“Chiar dacă a existat o neîncredere că vom avea o creştere, statistica îşi spune cuvântul. În ultima săptămână am avut o creştere de la 30 până la 50 de cazuri, dintre care jumătate s-au internat la secţia de Infecţioase, pentru că numai noi aveam partea aceasta deschisă. Nu au necesitat mai mult de două zile de spitalizare, formele fiind uşoare, patologia fiind asociată mai mult febrei, am avut şi câteva cazuri de convulsii, dar în rest forme banale de viroză respiratorie. Dar cu oameni destul de speriaţi. Copiii nu fac forme foarte grave de boală, dar ne aşteptăm să fie multe cazuri”, a mai spus Gafencu.

Secţia COVID de la Spitalul de Copii din Timişoara FOTO M.Gafencu



Virusul nu se simte foarte bine în caniculă

Deşi lumea medicală şi autorităţile se pregătesc de un nou val de infecţii cu SARS-CoV 2, cei mai mulţi dintre români sunt în concedii ori se pregătim de plecare. Încă se poate călătorii lejer, mările şi oceanele lunii îi aşteaptă pe turişti. Vestea bună e că acest virus nu este prea bun prieten cu căldura şi soarele arzător. Vestea mai puţin bună este că în curând vin şi ploile, iar apoi, încet, încet, toamna.

“Aş ruga părinţii să fie înţelegători că acest virus nu dispare când vrem noi, nici când vrea factorul politic din ţară, care, desigur, se confruntă acum cu o decizie grea şi se codeşte în a declara o stare de alertă. Atunci noi va trebui să fim conştienţi şi nu conduşi de decizii politice, să ne asumăm singuri purtarea măştii, distanţarea pe cât posibil, tratarea cu atenţie a colectivităţilor. Vă spun că mă pregătesc de un festival rock şi voi avea grijă să nu stau alături de oameni decât în aer liber, că acolo se ţine şi să port mască dacă e necesar. În această căldură mai mult decât ieşită din comun, cu zile întregi cu peste 30 de grade Celsius, virusul nu se simte foarte. Dar, în curând vor veni ploile de vară şi încetul cu încetul ne apropiem de toamnă, de redeschiderea grădiniţelor, de bucuria copiilor de a stat din nou în colectivităţi, ceea ce va duce şi la un număr sigur mai mare de cazuri de infecţii, mai ales dacă vom fi negaţionişti şi neatenţi cu ceea ce înseamnă sănătatea noastră şi a copiilor noştri”, a mai adăugat medicul Mihai Gafencu.

Conform statisticilor transmise de la Direcţia de Sănătate Publică, săptămâna trecută, în fiecare zi s-au înregistrat peste 8.000 de cazuri noi de COVID. Din fericire nu există încă presiune pe secţiile de Terapie Intensivă.

