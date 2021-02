Nasleu, şeful pieţelor din Timişoara, a trimis angajaţii societăţii primăriei să-i facă reparaţii în apartamentul secret din Bucureşti

Ioan Nasleu, şeful de la Pieţe SA, societate aflată în subordinea Primăriei Timişoara, revine în atenţia publică cu o dezvăluire făcută de Pressalert.ro. Conform sursei citate, Nasleu a trimis, în vara anului 2020, o echipă de muncitori de la Pieţe SA pentru a face reparaţii în apartamentul secret de la Bucureşti. În acest timp ei erau pontaţi ca lucrând la Timişoara pentru societatea de pieţe.

Muncitorii trimişi la Bucureşti au fost doi angajaţi de la atelierul de reparaţii al Pieţe SA – Marius Ştefoni, electrician şi Ghiţă Iştoc, zugrav.

Am fost contactat de Nasleu, telefonic, în timpul serviciului era, să-l conving şi pe colegul meu Ghiţă Iştoc să mergem la Bucureşti să punem la punct apartamentul pentru că vrea să-l închirieze. Ghiţă nu a fost de acord iniţial, dar i-am promis că fie ce o fi nu o să mai execut nicio lucrare după asta. Domnul director mi-a spus să nu spun la nimeni de apartament, că e secret, nu trebuie să se ştie. Am plecat spre Bucureşti, cu maşina de la Pieţe – TM 18 HUC (un BMW X5). Trebuia să vină şi domnul director cu noi, cu maşină, dar a optat să vină cu avionul, totuşi. La plecare, ne-a dat cardul dumnealui de la compania Pieţe SA să putem să alimentăm în Bucureşti şi pe drum. Dovezile se găsesc în notele contabile de la firmă pentru că a avut delegaţie de deplasare”, a declarat Marius Ştefoni, pentru Pressalert.ro.

Muncitorii au avut de dat cu silicon, de curăţat sitele de la aparatele de climatizare, au schimbat becuri, au zugrăvit şi au făcut diferite reparaţii de interior.

Am dormit în apartament. Cu tot cu deplasare a fost undeva la cinci zile, din 21 până în 25 iulie. Am fost pontaţi ca fiind la lucru. Acolo dormea şi el că venea doar seara. Nu am primit decât bani de mâncare, a povestit Ştefoni.

Este adevărat. Anul trecut, nu îmi mai amintesc când, am fost trimis de domnul director Nasleu la apartamentul din Bucureşti. Sunt zugrav. Am făcut nişte mici reparaţii – erau nişte fisuri pe care am dat cu nişte gled şi am întins nişte tifel cu pensula, a spus şi Ghiţă Iştoc, pentru sursa citată.