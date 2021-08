Mergi la film şi iei şi cina preparată de un chef italian. Noul concept VIP All Inclusive, la Cinema City din Timişoara

„A fost absolut impresionantă primirea entuziastă a publicului din Timişoara a sălilor de cinema VIP, cu multe spectacole sold-out din prima zi de când am redeschis, în mai. Adevărul este că le rezişti greu celebrelor fotolii Lazy Boys, în care ajungi să te întinzi aproape ca într-un pat, popcornului şi nachos-ului nelimitat. Acum că am deschis şi bucătăria, experienţa VIP Ultra All Inclusive asigură reţeta gourmet pentru o seară perfectă, ce îmbină relaxarea de lounge cu spectacolul cinematografic premium şi cu o cină delicioasă pregătită de un chef. Un next level în ceea ce priveşte show-ul cinematografic, dar şi un plus de entertainment adus în viaţa timişorenilor”, a declarat Ioana Ionescu, manager marketing la Cinema City România.