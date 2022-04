Marş istovitor pentru Horia Colibăşanu pe Himalaya. Alpinistul a ajuns în tabăra de bază, la 5.400 de metri

În următoarele zile, Horia Colibăşanu şi colegii săi se vor aclimatiza şi apoi vor porni spre tabăra 1, pentru a începe expediţia, ca de obicei, fără oxigen suplimentar şi fără ajutor din partea şerpaşilor. După ce vor finaliza echiparea rutei, vor aştepta fereastra de vreme bună pentru ascensiune, preconizată la mijlocul lunii mai.



Drumul spre tabăra de bază aflată la 5.400 de metri a fost istovitor. Alpiniştii au străbătut 14 kilometri şi aproape 1.600 de metri diferenţă de nivel.

„A fost greu şi pentru că am urcat cu 1.000 de metri mai sus faţă de unde eram aclimatizaţi. Am ajuns destul de obosiţi, s-a simţit altitudinea, dar am avut noroc că era tabăra pusă de bucătar. Suntem bine şi am dormit un pic azi noapte”, a transmis Horia Colibăşanu, prin telefonul-satelit.





Kangchenjunga, al treilea vârf ca înălţime de pe planetă (8.586 metri), reprezintă o provocare pentru alpinismul din România, fiind singurul munte de peste 8.000 de metri neatins de români. Horia Colibăşanu s-a întors pe Kangchenjunga la 10 ani de la prima încercare. În 2012, a renunţat la ascensiune cu 200 de metri înainte de vârf.

Statistic, Kangchenjunga este al doilea cel mai periculos munte din lume. Datele din 2021 indicau o rată a mortalităţii de 29,1 %. A păstrat până astăzi reputaţia de “vârf neatins”. Din respect pentru credinţele localnicilor, niciun alpinist din primele două expediţii reuşite nu a pus piciorul pe cel mai înalt punct al muntelui sacru, oprindu-se cu câţiva metri înainte de cota maximă.



Vă mai recomandăm să citiţi: