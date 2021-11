Hotel de peste patru milioane de euro în locul unor ruine. Regenerare urbană spectaculoasă în Piaţa Sf. Gheorghe din Timişoara FOTO

„Proiect de mare complexitate ce pune în discuţie tensiunile dintre valorile patrimoniului construit şi necesităţile unor activităţi ce caută regenerarea zonelor istorice, prin transformarea a două clădiri aflate într-o stare avansată de degradare, pregătite de o demolare dar din care cu mari eforturi de proiectare de arhitectură şi structură şi cu lupte în convingerea beneficiarilor s-au păstrat câteva zone ce amintesc de istoria locului. Hotel Atlas are un discurs critic şi autocritic asupra regenerării urbane, fiind un proiect din care am învăţat multe, având satisfacţia să duc la final o muncă extrem de complicată, cu multe provocări, ce m-au pus în faţa multor misiuni dificile pe care un arhitect le întâlneşte într-un proiect. Dar poate cel mai important lucru a fost să înţeleg ce vulnerabil e patrimoniul construit al Timişoarei în această perioadă şi cât de important este să fim pregătiţi ca şi arhitecţi în păstrarea valorilor oraşului şi în responsabilitatea transformărilor adaptive la noi funcţiuni ale patrimoniului”, scriu cei de la D.Proiect pe site-ul lor.

Aşa au arătat clădirile înainte de intervenţie FOTO D.Proiect



Faţadă păstrează vechea linie, în interior este o clădire modernă

Primul corp are patru nivele plus mansardă (aceasta a fost înălţată), al doilea are două etaje plus mansardă, iar al treilea, construit de la zero pe strada Augustin Pacha, are trei camere şi trei apartamente, cât şi accesul spre parcarea subterană.