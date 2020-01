FOTO Sala de sport din Timişoara care se construieşte de zece ani, demnă de legenda Meşterului Manole

Este de necrezut, într-o vreme în care în mediul privat se ridică o clădire cu 15 etaje în mai puţin de un an, o sală de sport stă neterminată de un deceniu. Este vorba de Mica Polivalentă, o arenă cu o capacitate de 2.500 de locuri, construită de Universitatea Politehnica din Timişoara. Lucrările au fost începute de fostul rector al Politehnicii, Nicolae Robu, care anul acesta încheie deja al doilea mandat ca primar al Timişoarei. Epopeea sălii de la Baza 2 Politehnica a început în 2010, când a fost demarată construcţia acesteia. S-a avansat greu, Universitatea Politehnica neavând bani să termine lucrările.

În 2013, la iniţiativa primarului Robu, Consiliul Local Timişoara a aprobat ca jumătate din suma necesara terminării sălii să fie acoperită de municipalitate.

S-a modificat rapid şi proiectul, capacitatea sălii fiind mărită de la 2.000 la 2.500 de locuri.

Construcţia sălii de lângă arena “Dan Păltinişanu” e demnă de legenda Meşterului Manole, transpusă în balada ridicării Mănăstirii Curtea de Argeş. “Tot ce zideau ziua, noaptea se surpa”.

Acum, muncitorii trebuie să dea jos o parte din vechiul acoperiş, pentru că trebuie să schibată întreaga structură metalică a sălii. Vestea bună este că zilele acestea trebuie să se semneze contractul cu firma care va face aceste lucrări complexe.

Se va schimba structura metalică a sălii

Primarul Nicolae Robu a anunţat să nădăjduieşte ca sala să fie gata până la sfârşitul acestui an, însă rectorul Viorel Şerban e mai prevăzător.

Refacerea structurii metalice este neceasră pentru că s-au făcut nişte greşeli de proiectare şi de execuţie, afirmă Viorel Şerban.

„Nu e prima dată când o spun, au fost nişte greşeli, asta a fost şi unul dintre motivele pentru care s-a reziliat contractul cu firma respectivă. Au fost atât greşeli de execuţie, cât şi de proiectare. Ţinând cont şi de noile normative privind siguranţa clădirilor, ţinând cont şi de faptul că din proiectare nu s-a prevăzut un anumit grad Richter în caz de cutremur, au fost şi greşeli de execuţie, ţinând cont şi de calitatea sudurilor, s-a ajuns la concluzia că trebuie făcute remedieri. Şi nu orice firmă poate să facă asememena lucrări. Nici acum nu am mare încredere, dar specialiştii noştri de la Facultatea de Construcţii ne-au spus că această firmă, din punct de vedere tehnic ar fi singura în măsură să rezolve această problemă delicată a remedierilor. Trebuie un anumit echipament, pentru că acele arce trebuie schimbate. O parte din acoperiş se va schimba, partea interioară. Cel exterior poate să rămână”, a mai spus Viorel Şerban.



"Au păcălit, au fost escroci!"

Din calulele rectorului, „Polivalenta Mică” este în proportie 75% finalizată. Există firmă care să se apuce de lucru, sunt şi bani.

„Noi ne învârtim în cerc de vreo doi-trei ani de zile, de când am vrut să reziliem contractul, ne-am luptat în procese...Bătem pasul pe loc pentru că nicio firmă nu a avut capacitatea să refacă ce nu s-a făcut corespunzător, nici să continue lucrările. Cel puţin în cealaltă parte, ce ţin de continuarea construcţiei sălii, s-a lucrat ceva. În noiembrie şi decembrie s-a lucrat la partea de legătură, canalizare, pregătirea rezervoarelor de apă. Şi aici am avut probleme. Am cumpărat acele rezervoare, s-a săpat groapa pentru ele, le-au adus în curte până le-am plătit, iar apoi le-au luat înapoi. Au păcălit, au fost escroci! I-am dat în judecată şi pentru asta. Cu firma veche avem vreo 13 procese. Unul dintre procese este pentru recuperarea banilor pe rezervoare”, a mai declarat Viorel Şerban.