FOTO Plantaţie de trandafiri pentru dulceaţă şi sirop, într-un decor de vis. Secretele unei afaceri cu miros deosebit

Valorificarea petalelor de trandafiri se poate realiza însă şi prin numeroase alte moduri, de la dulceaţă, sirop, ceai, apă florală ori oţet.

O asemenea afacere a fost pusă pe picioare de Vasilica şi Ciprian Grecu din comuna Curtea. Nu au reuşit până acum să planteze o cantitate atât de mare care să le permit obţinerea de ulei esenţial, în schimb lucrează pentru toate celelalte produse.

“Ai nevoie de un hectar să scoţi un litru de ulei”

“Prin 2014, ne-a venit ideea, după discuţii cu alte persoane, când am aflat că ar fi o afacere bună. În ideea de a extrage uleiul de trandafir. Asta a fost dorinţa noastră. Doar că pentru extragerea uleiului de trandafir este nevoie de mult mai mult decât am eu. Ai nevoie de un hectar să scoţi un litru de ulei. Eu, cu toată suprafaţa pe care o am, scot cam zece mililitri. În plus, ai nevoie de echipamente special, ustensile ca de laborator. Se obţine prin distilare. Încă nu suntem la acel nivel. Dar vreau să măresc suprafaţa”, a explicat Ciprian Grecu, care are acum în jur de 1.400 metri pătraţi de trandafiri.