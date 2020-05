FOTO Celebru campion de sporturi extreme, la cules de sparanghel în Austria. Coronavirusul a pus lacăt pe activitatea sportivă din ţară

GALERIE FOTO



Românii plecaţi la cules de sparanghel în Germania, în timpul pandemiei de coronavirus, au fost zile întregi subiecte în presa de la noi. Nu s-a vorbit de loc însă de conaţionalii noştri, deloc puţini, care au plecat să lucreze în agricultură, în Austria.

Ştefan Cojocnean, multiplu campion mondial de sporturi extreme, instructor şi proprietar al unei mici săli de sport, a fost nevoit să se reprofileze în timpul pandemiei de coronavirus. Având în vedere măsurile luate de autorităţi pentu limitarea răspândirii virusului, Cojocnean a rămas fără clienţi şi fără venituri. Aşa că nu a stat prea mult pe gânduri când i s-a ivit ocazia să meargă că lucreze ca sezonieri, în agricultură, în Austria.

„În ţară nu mai aveam la ce să lucrez. Aşa că printr-un context de împrejurări am plecat în Austria, la Goldgeberg. Suntem la un fermier care are vreo 60 de hectare de pământ cu sparanghel alb, sparanghel verde, căpşuni şi cartofi. Majoritatea sezonierilor sunt români, cam 80 la sută. Restul sunt din Croaţia, Polonia şi lucrează la munca câmpului şi austriecii. Suntem undeva la 60 de persoane”, a spus Ştefan Cojocnean, care are contract până în 15 iunie.

„Mulţi dintre cei veniţi din România sunt infractori”



Câştigurile nu sunt de neglijat. Fermierii austrieci plătesc 50 de cenţi la kilogramul de sparanghel verde, iar la sparanghel alb 80 de cenţi pe kilogram. Însă e de lucru.

“Se câştigă mai bine decât în ţară, asta e clar. La sparanghel verde eşti plătit la kilogram. La sparanghel verde faci între 40-60-70 de euro pe zi, iar la sparanghel alb poţi să faci şi 150 de euro pe zi. Lucrăm în fiecare zi, de luni până dumunică. De la ora 7 dimineaţa la ora 6 seara. Nu tragi chiulul. Există o anumită îngăduinţă, dar la un moment dat eşti expulzat. Am întâlnit unele persoane din Banat care au făcut probleme, chiar şi eu era să ajung să mă bat cu ei. Au fost daţi afară şi au fost nevoiţi să plece. Mulţi dintre cei veniţi din România sunt infractori, au avut diverse condamnări. Dar avem exemple de oameni harnici. Un model este Georgio, şeful de echipă. Este profesor universitar la Viena, tatăl lui are o fabrică de sucuri în Italia, dar el lucrează cot la cot cu noi. Este incredibil acest om”, a mai spus Cojocnean.

Condiţiile oferite de angajator sunt bune. Oamenilor li se asigură cazare într-o vilă şi masă. “Stăm vreo cinci în cameră, dar suntem mulţumiţi de condiţii, totul e foarte bine pus la punct. Masa şi cazarea e plătită de noi, cam nouă euro pe zi”, a adăugat Cojocnean.







„După ce ajungi în cameră nu mai ai chef de nimic”

Românii plecaţi ca sezonieri în Austria nu au timp de distracţie. Totul se reduce la muncă şi odihnă.

„La ora 6.30 trebuie să fim prezenţi jos, mergem cu tractorul în câmp, lucrăm, la ora 12 luăm o pauză de masă, 50 de minute, apoi ne reîntoarcem în câmp până la ora 6. Chiar dacă plouă, noi lucrăm. După ce ajungi în cameră nu mai ai chef de nimic, eşti obosit şi vrei să te odihneşti”, a mai spus Ştefan Cojocnean.



Un cantonament bun la sparanghel

Timişoreanul strânge acum bani pentru a putea pleca în toamnă, în Dubai, unde va încerca să bată un record la alergarea cu picioroange pe nisipul din deşert.

„Este un foarte bun cantonament pentru mine. Primele zile m-a cam durut spatele, am avut febră musculară pentru că sunt alţi muşchi care sunt puşi la treabă. Dar acum sunt în formă maximă”, a completat sportivul timişorean.



Ştefan Cojocnean a adus în România 14 recorduri mondiale la sporturi extreme, printre care record mondial la jucat baschet pe rotile timp de 25 de ore, record mondial la lovit sacul de kickbox timp de 17 ore, alergare de viteză 100 de metri pe picioroange moderne sau alegare viteză pe picioroange moderne sărind coarda.





Citeşte şi:



FOTO Mişcare şi relaxare în timpul serviciului, cu un campion mondial de sporturi extreme. Soluţia pentru a face munca mai plăcută



FOTO Ultramaratonul de la Timişoara, o luptă teribilă cu mintea şi corpul. Faceţi cunoştinţă cu oamenii care aleargă 72 de ore



Picioroangele câştigătoare: campionul român la sporturile extreme a mai făcut două recorduri mondiale, la Impossibility Challanger de la Berlin



Cele 10 lucruri care îţi garantează o sănătate de fier - decalogul vieţii întocmit de românul campion mondial la sporturi extreme