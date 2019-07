FOTO Bonă pentru pisici şi câini. Soluţia pentru cei care doresc să plece liniştiţi în vacanţă

Este perioada vacanţelor şi foarte mulţi dintre cei care pleacă în concediu au o mare problemă. Trebuie să găsească o soluţie legată de pisica sau câinele din casă. Sunt destule pensiuni pentru animale de companie, însă animalele se simt cel mai bine acasă.





Maseurul timişorean Florin Chindea a găsit soluţia şi a pus pe picioare o afecere inedită. Merge zilnic la domiciul clienţilor, dă mâncare şi apă animalului, schimbă litiera şi aeriseşte în casă.

„Totul a plecat de la iubirea mea pentru animale. Am început în iarna anului 2016, iar atunci era o treabă de pionierat. Râdeau toţi de mine când le spuneam că fac <baby siting> pentru pisici.











La început oamenii nu erau foarte încrezători, deşi eu eram deja cunoscut clienţilor pentru partea cu masajul”, a spus Florin Chindea.

De la „Super pisici” la „Super câini”



Afacerea a început cu pisici, dar de ceva timp a acceptat să aibă grijă şi de câini. Deşi pare mai dificil în cazul câinlor care îşi apară teritoriul de străini, Chindea povesteşte că nu a avut probleme. Asta şi pentru că apelează la aceste servicii doar cei care ştiu că au câini prietenoşi.



„Aveam deja afacerea cu pagina de Facebook <Super pisici>, dar pentru că îmi plac şi câinii, am zis că aş putea trece la următorul nivel. Aşa că a apărut şi <Super câini>. Presupune tot ataşament şi iubire”, a adăugat Chindea.







Chimie între animal şi bonă



Totul începe cu o vizită la domiciliul clientului, pentru a face cunoştinţă cu pisica sau căţelul. Dacă există chimie între bonă şi animal, se poate bate palma.







“La început animalele sunt mai temătoare. E în natura lor. Dar pisicile şi câinii stimt energia bună. La pisici ne descurcăm chiar foarte bine. Nici la câini nu am avut probleme, dar am şi avut mai puţini. E şi o procedură mai amplă. Mai întâi mergem să facem cunoştinţă cu stăpânul şi cu câinele. Sunt trei variabile după care continuăm sau nu. Unu; să nu-i placă câinelui de noi – în acest caz nu prea avem ce face, doi; să nu-i placă de stăpân de noi – iară nu avem ce face, iar cazul trei; poate nici nouă să nu ne placă despre ce e vorba. Dacă am trecut de acest prim contact, vom merge mai departe şi vom face o simulare de plimbare cu câinele”, a explicat Florin Chindea.



Loc de muncă de vis



Pentru că afacerea s-a extins, iar clienţii au prins încredere în serviciile pentru Super pisici şi Super câini, alături de Florin Chindea a mai o persoană. Şi pentru Diana Ghizman reprezintă o îndeletnicire frumoasă.







“Am intrat în proiect în august 2018. Pentru mine e un job de vis. Am iubit animăluţele încă de mică. Aşa am fost educată, am avut în casă. Mi s-a părut o oportunitate bună să face ceva cu tot dragul. E o muncă lejeră, consumă mai mult timp deplasarea”, a declarat Diana Ghizman.

Tânăra povesteşte că 95 la sută dintre animalele cu care a lucrat au fost foarte prietenoase de la bun început.







“Fiecare stăpân ne povesteşte în prealabil obiceiurile animalului, ce mănâncă, cum mănâncă. În timpul vizitelor noi le dăm mâncare, schimbăm apa, schimbăm nisipul, aerisim, dacă avem căţeluşi, îi scoatem la plimbare. De cele mai multe ori, când ajungem la domiciliu ţinem legătura şi cu stăpânii, le trimitem poze, video, să stea liniştiţi. Am întâlnit şi cazuri în care pisicile erau speriate, dar după o zi-două ne-am apropiat şi de ele. Săptămâna trecută am vizitat un câine din rasa Amstaff, cu care ne-am împrietenit foarte repede. Am avut chiar un Terra Nova de peste 60 de kilograme”, a mai spus Diana Ghizman.



60 de lei pe vizită









Când merge la clienţi, Florin Chindea are asupra sa şi casa de marcat, pentru bon fiscal. “Am o firmă cu două domenii de activitate. Întreţinere corporală pentru oameni şi îngrijire animale de companie”, a adăugat Florin Chindea.





Cei care apelează la serviciile bonei pentru pisici şi căţei au de plătit 60 de lei pe vizită.





