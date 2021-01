Detalii incredibile cu Munţii Banatului văzute din Timişoara cu ajutorul unui teleobiectiv special FOTO

GALERIE FOTO

Fotograful Răzvan Vitionescu a achiziţionat un super teleobiectiv Sigma 150-600 mm pentru a surprinde cât mai bine munţii care se pot zări din Timişoara.



Alături de două teleconvertoare 2x a reuşit să obţină focale de 2.400 mm. Primele fotografii au fost deja urcate pe Facebook.

“În sfârşit am prins o fereastră limpede spre munţi şi am putut să îmi testez noul meu teleobiectiv. Împreună cu două teleconvertoare 2x am ajuns la focale de pana la 2400 mm, ceea ce a făcut ca planurile să se comprime mult.







Am pozat de la ieşire din Timişoara spre Săcălaz şi se văd Munţii Ţarcu şi Muntele Mic. Lumina nu a fost chiar cea mai bună, dar voi sta pe baricadă pentru a surprinde cele mai spectaculoase fotografii şi cele mai fine detalii de pe munţi”, a declarat Răzvan Vitionescu.





Teleobiectivul l-a costat pe fotograf 1.000 de euro, iar pentru cele două teleconvertoare a mai dat 400 de euro.





Răzvan Vitionescu îşi propune să plece şi prin ţară, să facă fotografii spectaculoase.





“Vreau să documentez cât mai bine munţii din ţara noastră, dar şi peisaje urbane şi rurale, portrete, siluete la lumina lunii, cam tot ce ţine de fotografie de peisaj artistic şi de portret”, a mai spus Vitionescu.















Vă mai recomandăm: Vă mai recomandăm:

Munţii Ţarcu în spatele nocturnei stadionului „Dan Pălinişanu“ din Timişoara. Noi imagini de poveste FOTO



Fotografii de povestit nepoţilor cu cometa Neowise, văzută din Banat. Data viitoare va fi vizibilă peste 7.000 de ani

Opt ani de aşteptare, de încercări şi de stat la pândă după vreme, pentru o fotografie de senzaţie

Pârtia de schi de la Semenic, fotografiată din centrul Timişoarei. S-a folosit un teleobiectiv de 600 de milimetri

FOTO Spectacolul naturii la Timişoara. Capitala Banatului a înflorit ca în poveşti