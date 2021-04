Depistarea virusului SARS-CoV 2 cu ajutorul câinilor special dresaţi. Aceştia vor „lucra” pe aeroport, la sosiri externe

Primii paşi au fost deja făcuţi în luna septembrie a anului trecut la centrul chinologic de la Sibiu. Au fost selectate cinci exemplare din rasa Ciobănesc German şi unul din rasa Ciobănesc Belgian Malinois, cu vârstele cuprinse intre şapte şi nouă luni. În ianuarie 2021 a demarat antrenamentul cu primele probe SARS CoV 2 recoltate de la pacienţi infectaţi cu noul coronavirus.

“Faza întâi a presupus selecţia poliţiştilor conducători de câini, a specialiştilor din cadrul Centrului Chinologic, care urmau să participe la acest proiect, selecţia exemplarelor canine care urmau să îşi desfăşoare activitatea în cadrul proiectului şi amenajarea laboratorului de pregătire a exemplarelor canine de detectare a persoanelor infectate cu SARS CoV 2. A doua fază a fost dresajul propriu-zis. Faza următoare este de avizare iar ultima este cea de operaţionalizare a acestui proiect, care presupune desfăşurarea de activităţi în Aeroportul Sibiu pentru depistarea pasagerilor cu coronavirus şi, ulterior, acreditarea acestor echipe canine”, a spua Claudiu Leonard Bîlă, director Centru Chinologic “Aurel Greblea” din Sibiu.



Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara a fost prima unitate sanitară care a pus la dispoziţia specialiştilor de la Sibiu probe prelevate de la pacienţii infectaţi cu COVID 19. Ulterior, în proiect au fost cooptate şi alte spitale, majoritatea din judeţul Sibiu.

“Am conceput un proiect în care am cerut persoanelor care veneau în evaluare la noi şi care aveau testul pozitiv să accepte să li se recolteze, din transpiraţia de sub braţ, o mostra de miros, care era preluată apoi de echipa de la centrul de dresaj. Am participat la şedinţa de demonstraţie şi de avizare a rezultatelor acestui proiect şi am rămas surprins, dar şi impresionat. Toţi câinii care au participat au recunoscut sută la sută probele cu infecţie COVID 19, chiar şi in condiţiile in care instructorul a încercat să le devieze atenţia sau să îi retragă din zona unde era proba. Ei reveneau şi insistau pentru proba respectivă”, a spus medicul Virgil Musta.

Cea mai importantă condiţie a fost ca pacienţii selectaţi, care aveau confirmarea că sunt infectaţi cu noul coronavirus printr-un test RT-PCR, să nu fie sub tratament medicamentos împotriva COVID 19.

Toate probele au fost recoltate înainte de administrarea medicaţiei împotriva bolii. În total, pentru dresajul câinilor, au fost folosite câteva sute de probe. Iniţial, le-au fost prezentate probele pozitive, apoi cele negative.

După primele şase zile de antrenament, câinii au început să recunoască probele pozitive provenite de la pacienţii COVID 19. Specialiştii spun că animalele pot recunoaşte mirosurile emanate de persoanele infectate cu noul coronavirus.

“În funcţie de practica pe ziua respectivă şi în funcţie de antrenamentele anterioare, se prezintă probele pozitive, se prezintă probele negative în acelaşi antrenament şi probe distractoare, care pot varia de la foarte multe substanţe, obiecte, medicamente până la mâncare. Dintre toate, câinele va identifica mirosul specific bolii. Şi, atunci, în momentul în care va identifica mirosul, ne va semnala. O poate face fie prin poziţie aşezat, fie prin poziţie de urmărire, de preluare a subiectului respectiv, fie printr-un interes maxim către o persoană, în funcţie de cum e prezentată situaţia”, a adăugat Silviu Stan de la Centru Chinologic din Sibiu.

Pentru început, câinii special dresaţi pentru depistarea persoanelor cu COVID 19 urmează să fie folosiţi pe Aeroportul Internaţional Sibiu. Aceştia vor fi amplasaţi în aerogara, la sosiri externe, înainte de controlul efectuat de specialiştii DSP Sibiu.