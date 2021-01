Cum vrea Dominic Fritz să dezvolte Timişoara. Abordare complet diferită de a lui Robu, adept al dezvoltării „în forţă”

Primarul Dominic Fritz are o abordare totală diferită de a lui Nicolae Robu FOTO dominicprimar.ro

Imediat după ce a ajuns primar al Timişoarei, Nicolae Robu a anunţat că planul său este să dezvolte Timişoara „în forţă”. La un moment dat, fostul edil chiar a montat la intrarea în oraş panouri prin care cei care intrau în Timişoara erau anunţaţi că sunt deschise foarte multe şantiere. Pe lângă proiectele din fonduri europene moştenite de la primarul Ciuhandu, Nicolae Robu a reuşit să facă şi investiţii din bugetul local, două dintre cele mai importante proiecte ale administraţiei Robu fiind pasajele Jiul şi Popa Şapcă.

Una dintre principalele critici aduse, însă, de contestatarii lui Nicolae Robu a fost aceea că, impunând o dezvoltare „în forţă”, a impus, de fapt, o dezvoltare haotică. De altfel, Nicolae Robu a fost acuzat la fiecare început de an că proiectează un buget suprarealist doar pentru a-i permite să aloce bani unor proiecte pe care le are în plan.

De fiecare dată, fostul edil s-a apărat spunând că alocă bani proiectelor pe care le are în vedere, iar în funcţie de modul în care sunt realizate documentaţiile, le prioritizează pe parcurs.

Noul primar, Dominic Fritz, a anunţat o altă abordare a marilor proiecte, susţinând că vrea să pună în primul rând preţ pe calitate. După instalarea în funcţie, una dintre primele măsuri luate de Dominic Fritz a fost oprirea a două licitaţii, dintre care una pentru o parcare supraetajată, motivul invocate fiind lipsa fondurilor.

Dominic Fritz susţine că în 2021 vor începe lucrările la două proiecte din fonduri europene, Calea Bogdăneştilor şi bulevardul Cetăţii, ambele proiecte moştenite de la fosta administraţie. În privinţa pasajului Solventul, la care ar trebui să înceapă în 2021 lucrările, cu bani de la bugetul local, Dominic Fritz a spus că în cel mai optimist scenariu, lucrările ar putea începe în toamnă.

„Avem pasajul Solventul, un proiect foarte mare care, momentan, nu este finanţat decât prin bugetul local. Acum lucrăm la buget. Încă nu îmi este clar cum vom putea finanţa acest proiect din fonduri proprii. Cu mult optimist ar putea începe lucrările în toamnă, dar încă este un semn de întrebare”, a declarat Fritz.

Primarul Timişoarei susţine că nu vrea să înceapă mari proiecte de investiţii în oraş decât dacă are siguranţa că poate asigura finanţarea pentru terminarea lucrărilor. „Eu vreau să evit să începem lucrări, să nu mai avem bani să continuăm şi să avem un şantier început şi nefinalizat. Chiar dacă începem în speranţa că ulterior vom obţine fonduri, chiar şi pentru cazul în care nu o să obţinem fonduri, trebuie să fim absolut siguri că o să finalizăm lucrările. Acum lucrăm la buget, o să şi prioritizăm anumite proiecte, lucrăm şi la un plan de tăiere a cheltuielilor de funcţionare. Depinde foarte mult de felul în care construim bugetul”, a declarat Dominic Fritz.

Primarul Timişoarei a mai declarat că pentru anul 2021 are în plan „mai multe proiecte care ţin de regenerare urbană în cartiere, unde să avem o abordare integrată”. „Vrem să facem un catalog unic pentru mobilier urban, să nu mai cumpărăm pentru fiecare proiect bănci sau stâlpi de iluminat. O să lucrăm la o reţea de piste de biciclete”, sunt câteva dintre proiectele pe care Fritz le are în vedere în 2021.

Într-o postare din decembrie 2020, răspunzând unor critici privind „greaua moştenire”, fostul primar, Nicolae Robu, a arătat că, prin abordarea pe care a avut-o, au fost momente în care primăria a avut de plătit şi 200 de milioane de lei, dar a reuşit să facă faţă plăţilor.

„Totul, într-o Primărie, trebuie văzut în dinamica lucrurilor, domnilor/doamnelor! Vă asigur că Primarul celei mai mici localităţi din România ştie asta! Eu am avut momente cu 200 de milioane lei de achitat -de aceea am spus şi repet că situaţia de-acum e cea mai bună din ultimii mulţi ani!-, dar nu m-am panicat, nu m-am plâns, ci am gestionat lucrurile cu calm şi ştiinţa de a le gestiona, contând pe ceea ce ştiam că urmează să încasez, respectiv să-mi mai intre la plată”, a reacţionat Robu, pe Facebook.