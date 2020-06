Cum a fost stins unul dintre principalele focare de COVID-19 din România: „La un moment dat nu am respectat legea“

Raportările oficiale arată că în ultima lună, în perioada 29 mai – 30 iunie, în Timiş au fost înregistrate doar 16 noi cazuri de COVID-19, judeţul Timiş înregistrând în total 520 cazuri de la debutul pandemiei. În judeţul Arad, care a fost la un moment dat unul dintre cele mai puternice focare din ţară, s-au înregistrat în ultima lună doar 10 cazuri noi de COVID-19.

Prin comparaţie, numărul cazurilor de COVID-19 din judeţul Iaşi a crescut în ultima lună de la 540 la 991. În judeţul Argeş, de la 253 de cazuri în urmă cu o lună, s-a ajuns la 793 de cazuri. În judeţul Braşov, erau în 29 mai 736 de cazuri, ajungându-se în 30 iunie la 1.484 de cazuri. Practic, în judeţul Braşov numărul cazurilor s-a dublat într-o singură lună.

Cum explică doctorul Musta situaţia din Timiş

Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara a explicat mai întâi care au fost cauzele pentru care Timişul a fost în topul judeţelor cu cazuri de COVID la începutul pandemiei.

„Noi am fost la începutul pandemiei în top şi pentru că statistica era făcută cu pacienţii care erau internaţi în spitalul nostru, iar noi internam pacienţi din Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara. Pe de altă parte, tot în acea perioadă erau centrele de carantină în acest judeţ şi parte din pacienţi veneau din aceste centre”, a explicat doctorul Musta, potrivit căruia în Timiş, bătălia a fost câştigată până acum în afara spitalului datorită respectării regulilor de prevenire a infecţiilor.

„În momentul în care noi am făcut o comunicare şi am solicitat comunităţii să fie foarte precaută pentru că bătălia se câştigă în afara spitalului, nu în spital, pentru că dacă spitalul va fi copleşit de cazuri grele nu vom putea face faţă, se pare că populaţia a înţeles şi numărul de cazuri a scăzut. Eu cred că acesta e unul din motivele pentru care şi acum se menţine scăzut. Noi avem foarte puţini pacienţi din judeţul Timiş internaţi, focarele sunt aproape inexistente. Sunt cazuri izolate, dar nu sunt în focare”, a declarat medicul Virgil Musta.

„Sper că şi în continuare populaţia înţelege că toată relaxarea pe care o dorim cu toţii trebuie făcută înţelept şi gradat. E foarte important să se respecte regulile. Dacă nu, vedem ce se întâmplă în alte judeţe, unde numărul a ajuns mai mare decât în perioada acută de pandemie. Eu cred că totul depinde de responsabilitatea noastră şi de modul în care înţelegem să respectăm toate aceste reguli. Dacă înţelegem vom putea avea o vară frumoasă şi să ne petrecem concediul unde dorim. Dacă nu, vor apărea noi restricţii. Putem să primim restricţii să mergem în alte ţări şi nimănui nu îi convine când se duce în concediu să stea izolat 14 zile”, a adăugat medicul.

Fenomenul Arad

Una dintre cele mai interesante situaţii s-a înregistrat la Arad. Poartă de intrare în România, judeţul Arad a fost la începutul pandemiei un focar de infecţie, aflându-se în topul judeţelor din punct de vedere al cazurilor de COVID-19. În ultima lună, la Arad s-au înregistrat doar 10 cazuri noi. Directorul Direcţiei de Sănătate Publică Arad, Horea Timiş susţine că Aradul culege acum roadele unei asumări a nerespectării legislaţiei la un moment dat.

„În momentul pandemiei, noi nu am respectat legislaţia de la INSP la un moment dat. Acum o lună şi jumătate noi am testat tot ce înseamnă cămine, care erau centrele infecţiei. După aceea a mai fost momentul vamă, momentul spital. Am oprit nişte rezervoare din comunitate. Decizia de atunci a fost prin asumare. Nu era legislaţie, acum este. Al doilea aspect este gradul de conştientizare a personalului medical cu privire la lupta cu COVID-ul. Acum două-trei luni când eram în focar încă nu realizau că, chiar dacă porţi mască cu combinezon, nu trebuie să interacţionezi, trebuie circuite separate”, a declarat şeful DSP Arad.

Horea Timiş a mai declarat că pandemia este ţinută sub control în judeţul Arad printr-un „stres continuu pe sectorul medical prin controale”. „Acum am terminat de controlat foarte agresiv zona industrială, transportul în zona industrială, fiecare fabrică. E un stres pe care îl ţinem ca să ţină sus ştacheta să nu se relaxeze prea tare. Al doilea stres este pe sectorul sanitar. Nouă ne este frică. Dacă suntem aici, nu înseamnă că nu suntem cu frica în sân. Aradul a testat foarte mult şi prin pooling. Multe judeţe nu îşi asumă pentru că legislaţia nu e foarte clară nu te ajută. Eu vin cu o mentalitate din mediul privat şi nu mă interesează prea mult. Mă interesează rezultatele”, a declarat şeful DSP Arad, potrivit căruia respectarea regulilor a contat în stingerea focarului de la Arad.

„Măsurile de distanţare contează foarte mult, educaţia socială. Noi chiar azi-dimineaţă am avut o şedinţă operativă şi şeful Inspecţiei Sanitare spunea că din ce a vizitat, stăm foarte bine. Educaţia, gradul de conştientizare a societăţii au un rol foarte important. Acum nu e nimic perfect nicăieri, dar educaţia are un rol important”, a mai declarat directorul DSP Arad.

