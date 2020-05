Cum a dat piept cu corupţia un român din SUA întors în ţară pentru o moştenire: „Şpagă, ce să-ţi spun? Aşa e la noi“

Curtea de Apel Timişoara a pronunţat recent sentinţa finală într-un dosar în care Florin Gheţa, secretarul Primăriei Oraşului Gătaia, a fost trimis în judecată pentru luare de mită şi trafic de influenţă. Gheţa a fost condamnat la 3 ani şi opt luni de închisoare cu executare pentru că i-a cerut unui român plecat în America şi devenit cetăţean american, 20.000 de euro ca să rezolve o retrocedare la care românul stabilit în America avea dreptul.



Concret, Florin A. era îndreptăţit să primească 17 hectare de teren a căror valoare era estimată la 200.000 de euro. Începând cu 2005, americanul a început demersurile pentru recuperarea terenului care i se cuvenea, dar solicitările sale au rămas fără rezultat. Când a văzut că i se cere mită 10 la sută din valoarea terenului, românul stabilit în SUA a depus denunţ la DNA.

„Toată lumea îi trebuie comision. N-ai înţeles treaba asta”

Înregistrările de la dosarul DNA arată modul în care secretarul Primăriei Gătaia îi explica românului stabilit în SUA cum trebuie rezolvate lucrurile în România. „Ascultă-mă şi pă mine. Hai că-ţi spun io …(neinteligibil)…la noi în România este un … (neinteligibil)… faţă de America, în ce sens? Apare o lege. Şi dup-aia treˊ să apară normele de aplicare a ei. Normele n-or apărut … Aşa. Şi io vreau s-o întreb: Putem să punem în aplicare? Că până acuma nu mi s-o pus în aplicare şi mi s-o spus că nu. N-ai înţeles, Florine? Toată lumea-i trăbă comision. N-ai înţeles treaba asta”, îi spune secretarul din Gătaia românului stabilit în America. În aceeaşi discuţie, secretarul primăriei îi spune pe şleau că trebuie să dea mită dacă vrea să îşi rezolve problema: „Plătit sau şpagă, ce să-ţi spun altceva? Aşa e la noi”.

„Crezi că în America nu-i aceeaşi chestie?”

Ca să îl facă pe american să înţeleagă şi mai bine cum stau lucrurile în România, secretarul Primăriei Gătaia a dat următorul exemplu: „Şi avocatu’ lu’ tovarăşu vostru prezident al vostru Trump, care o fost… primar Giuliani, care o fost primar al New-York-ului, îi place totul să discute, dar prima dată îi plăteşti onorariul, da?...Rudy Giuliani care o fost la 11 septembrie…da? …şmecher mare, un bandit şi jumătate, dar are firme de lobby, hoţii noştri din România ca să meargă la Trump în vizită le cere cam două sute de milioane…”. „Crezi că-n America nu-i aceeaşi chestie? Toate lucrurile de lobby, de cutare, costă. Nu-i adevărat?”, a plusat funcţionarul pe care DNA l-a înregistrat luând 14.000 de euro, chiar dacă în cadrul discuţiilor iniţiale, secretarul Primăriei Gătaia părea un corupt „de treabă”, care ia banii doar la final, după ce problema e rezolvată. „Nu te grăbi, cântăreşte întâi grâul bagă în căruţă du-te la moară, când te întorci de la moară, vezi cât ai făină, cât ai tărâţă, cât ai pierdut la uium…uiumul este… cât îşi ia morarul aşa îi zice uiumul…”, mai spune Florin Gheţa în discuţia cu româno-americanul.

„Tu ai un concept foarte greşit despre «legal»”

În dosarul în care a fost trimis în judecată secretarul Primăriei Gătaia, a fost trimis în judecată şi Petre Iulian Paul. Acesta i-a promis, la rândul său, românului plecat în Statele Unite că îi rezolvă retrocedarea terenului în schimbul sumei de 30.000 de euro, plus alte câteva mii, costul documentelor. „Deci, tu, teoretic, rămâi cu … rămâi cu … scăzând totului tot, rămâi cu 120 - 130, 140 de mii de euro, rămâi pă acte. Sumă care şi pe Bill Gates îl doare 140 de mii de euro”, îi spune Petre Iulian Paul americanului, avertizat că totul trebuie să se facă „pe burtă”. Încercând să înţeleagă dacă „comisionul” de 30.000 de euro plătit samsarului este legal sau ilegal, intermediarul arată că Florin A. nu înţelege de fapt noţiunile de „legal” şi „ilegal”. „Tu ai un concept foarte greşit despre «legal» şi «ilegal». Nu facem nicio ilegalitate. Deci, nimeni, nimeni nu se leagă pentru că ăia 30 de mii nu merg într-un loc, merg în 10 locuri. Nimeni nu se leagă pentru 3.000 de euro. Deci, nimeni”, explică Petre Iulian Paul, condamnat în final la trei ani de închisoare cu suspendare.

„Una-i când vine telefonul de sus”

Un al treilea inculpat trimis în judecată în acest dosar a fost Edgar Augustin Olah. După ce Petre Iulian Paul şi americanul s-au înţeles asupra sumei de 30.000 de euro, Olah urma să se ocupe de tot ce înseamnă rezolvarea problemei. În discuţia cu americanul, Olah i-a spus că trebuie să intervină până la Bucureşti pentru rezolvarea problemei. „Nu mă interesează Gheţa (n.r. secretarul). Nici primaruˊ nu mă interesează. Ăia-s cei mai mici oameni din toată combinaţia asta…N-am io treabă…eu merg la Prefectură, merg la Bucureşti, n-am io treabă cu Primăria Gătaia…Aia-i o frecţie! Una-i când vine un telefon de sus în jos şi alta-i când vine un telefon de la Gătaia la Bucureşti”, spune Olah, care i-a explicat americanului că trebuie să intervină la nivel înalt, altfel şansele de reuşită sunt zero. „Acolo trebe mers şi la ăsta, la ADS, Administraţia Domeniile Statului. Pentru că terenuˊ este… acuma, actual, terenuˊ este…care este rezerva primăriei, este în Administraţia Domeniile Stratului. Este terenul statului, nu este al Primăriei. Statul va trebui să predea primăriei suprafaţa de optuşpe sau cinşpe hectare sau cât ai tu, către primărie şi primăria treˊ să-l predea ţie. Îi o ţără mai complicat. Îi puţin mai complexă toată situaţia asta”, a mai arătat Olah, condamnat şi el definitv la trei ani de închisoare cu suspendare.