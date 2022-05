Comediantul Micutzu, manele şi înjurături pe scena Filarmonicii Banatul. Înainte, manelistul Jador fusese interzis VIDEO

Primarul Timişoarei şi autorităţile locale din Timişoara au fost acuzate de discriminare după ce un concert de manele al lui Jador, pe scena Filarmonicii Banatul, a fost interzis. Reacţiile în urma scandalului au fost diverse. Unele dintre comentarii arătau că, în timp ce manelele sunt interzise, înjurăturile comedianţilor sunt permise pe scena Filarmonicii „Banatul”.

Ca să confirme, comediantul Micutzu, a urcat marţi 3 mai pe scena Filarmonicii Banatul, unde a pus să cânte o melodie a lui Jador şi a folosit cuvinte obscene ca să arate că se poate. „A zis cineva pe Facebook «Bă, dacă nu îl lăsaţi pe Jador să cânte, îi lăsaţi pe ăştia să zică p**a?». Noi am spus «Corect, aşa că iată şi Jador şi p**a»”, a spus comediantul, potrivit unei înregistrări publicate pe Facebook de mezzosoprana Aura Twarowska.

De altfel, mezzosoprana, care a şi concurat pentru postul de director al Filarmonicii „Banatul”, împotriva actualului director, a arătat că astfel de spectacole nu îşi au locul pe scena Filarmonicii „Banatul”.





„Noi, artiştii »clasici» numim scenele operelor, teatrelor, filarmonicilor lemn sfânt. Întotdeauna urcăm pe scenă cu respect şi recunoştinţa, studiem, ne pregătim, ne îmbrăcăm în ţinute alese, ne machiem/coafăm, ne controlăm atitudinea şi mişcarea scenică.

Atenţie! Postarea mea nu e despre artist, despre arta lui, sau despre preferinţele publicului din sală. Trăim în democraţie, fiecare are dreptul să aleagă, după gusturile şi educaţia lui. Consider, însă, că acest tip de spectacol nu îşi are loc pe scena Filarmonicii, după cum nici un concert simfonic nu îşi are locul într-un pub, sau un spectacol de operă, nu ştiu..., zic repede, pe un teren de cricket”, a scris artista.

De altfel, artista, care a concertat şi la Opera din Viena, i-a invitat pe cei care o urmăresc să îşi imagineze cum „o institutie similară, Filarmonica din Viena, şi-ar închiria sala (celebra Goldenesaal - unde se ţine şi cunoscutul Concert de Anul Nou) pentru acest tip de «artă»”.

Potrivit site-ului iabilet.ro, în sala Capitol a Filarmonicii „Banatul” au fost programate marţi, 3 mai 2022 şi miercuri, 5 mai 2022, două spectacole de stand-up Comedy cu Micutzu, Geo Adrian si Dobrota. Cel mai ieftin bilet este 80 de lei, iar cel mai scump, 130 de lei .

Directorul Filarmonicii „Banatul” nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere. În comunicatul prin care anunţa că spectacolul cu Jador este interzis, directorul instituţiei culturale arăta că unul dintre motivele interzicerii concertului de manele a fost acela că „atenţia la imaginea Filarmonicii Banatul este o valoare importantă”.

