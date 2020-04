Cine este publicistul care a tradus în română clipul viral al microbiologului german Bhakdi: „E caraghioasă acuzaţia că fac propagandă Kremlinului“

Marius Mioc, considerat de unii experţi cel mai important documentarist timişorean al Revoluţiei din 1989, a intrat recent în atenţia publică datorită opiniile sale legate de criza coronavirusului.

Marius Mioc a tradus în limba română un videoclip publicat pe Youtube în care microbiologul german Sucharit Bhakdi, profesor la Universitatea de Medicină din Mainz, aduce critici la adresa politicii actuale de a reduce drastic activitatea economică din cauza pandemiei de coronavirus.



Marius Mioc a intrat în atenţia celor de la LARICS (Laboratorul de Analiză a Războiului Informaţional şi Comunicare Strategică), care l-au catalogat „apostol al dezinformării” şi “susţinător al propagandei pro-Kremlin”, într-un articol semnat de Nicolae Ţîbrigan.

Interviul cu Sucharit Bhakdi, realizat în limba germană şi titrat iniţial în engleză, s-a răspândit în social media, a fost dezbătut şi analizat şi în presa din Germania, fiind însă lansat şi viralizat iniţial de site-uri obscure de propagandă conspiraţionistă şi fake-news, potrivit analizei LARICS.

„În articol sunt citat printre <apostolii dezinformării> legat de Covid-19, care susţin <naraţiunea promovată de Kremlin>. Îmi place că dau o listă de site-uri care au preluat ştafeta de la mine, de unele nu ştiam nici eu. Principala faptă a mea care a stârnit supărarea celor de la LARICS este faptul că am tălmăcit în română şi pus pe Youtube un interviu cu profesorul german Sucharit Bhakdi, care este unul dintre cei mai cunoscuţi oameni de ştiinţă germani din domeniul microbiologiei. Domnul sociolog Nicolae Ţîbrigan de la LARICS contestă părerile despre coronavirus ale microbiologului Sucharit Bhakdi, iar fapta mea de a pune acel interviu cu tălmăcire românească pe Youtube o consideră fake-news. Am devenit un duşman al poporului. Suntem în epoca fake-news şi a post-adevărului, nu mai are nicio importanţă ceea ce faci cu adevărat, contează doar ce consideră unii la un moment dat că e important să se înfăţişeze. Cei care mă cunosc, cei care mi-au urmărit site-ul, scrierile, ştiu foarte bine cu ce mă ocup. Dar aceştia sunt doar o mică parte din populaţie”, susţine Marius Mioc, care se arată un susţinător al teoriilor lui Bhakdi.



“Dovada că Bhakdi dezinformează este, pentru domnul sociolog, faptul că părerile sale nu coincid cu cele ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Contestarea amplitudinii primejdiei Covid-19 este declarată de LARICS <propagandă pro-Kremlin>, iar cei care răspândesc aceste opinii sînt <aliaţii (in)voluntari> ai Kremlinului. Şi eu sunt aşadar un aliat (in)voluntar al Kremlinului”, a mai spus Mioc.



Publicistul timişorean spune că i se pare ilar că e acuzat de propagandă pro Kremlin, de vreme ce de-a lungul a 30 de ani a scris şi urmărit să-i demaşte pe cei care fac activităţi pro-Rusia, în special în ceea ce priveşte Revoluţia din 1989.



„Pe site-ul meu, foarte mult am combătut propaganda pro-Kremlin. E caraghioasă acuzaţia că fac propagandă Kremlinului. Cei care îmi citesc site-ul ştiu că am combătut mereu această propagandă. Problema e că Rusia are cu totul altă părere decât o am eu. Poziţia Kremlinului legată de coronavirus este contrară celor spune de Sucharit Bhakdi”, a adăugat Mioc.

Marius Mioc a scris articole critice la adresa a patru persoane din echipa LARICS. Se întreabă dacă aceste critici nu au contribuit şi ele “la apariţia acestui articol de demascare a mea”.

“Am avut reţineri faţă de anumite idei ale respectivilor, dar niciodată nu le-am contestat dreptul la exprimare, acesta fiind unul din drepturile de bază câştigate cu sânge în decembrie 1989. Ei sunt cu războiul informaţional. Sunt un fel de ostaşi în acest război. Au această misiune. Ei duc război informaţional, nu analizează. Au această poruncă de la stăpânire. Eu am scris în trecut nişte articole critice la adresa unora de la LARICS şi probabil că vor să-mi plătească nişte poliţe. Am scris despre Petrişor Peiu, pe Contributors.ro , un articol, care, din punctul meu de vedere, cel care slujea Kremlinul şi făcea propagandă pentru ei era exact acest domn de la LARICS. Şi era părarea mea expusă atunci, nu acum, conjectural. Este vechea poveste cu hoţul care strigă ”, a mai declarat Marius Mioc, care susţine că nu s-a decis dacă îi va da în judecată pe cei care l-au denigrat.

Cum a ajuns vocea lui „Bhakdi” şi în România, potrivit analizei Larics

Marius Mioc, fiind disponibil pe Potrivit analizei publicate pe platforma Larics, „interviul „profesorului” din Germania este preluat, tradus în limba română şi reîncărcat pe YouTube pe 24 martie de, fiind disponibil pe canalul său pentru 4.4K de abonaţi ai săi. Practic, este preluată reţeta integrală oferită de Kremlin pentru „aliaţii (in)voluntari” din ţările Uniunii Europene.