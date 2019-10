Cine sunt liderii interlopi convocaţi să gireze deschiderea unui lanţ de cazinouri în România. Întâlnirea de taină, convocată de un investitor polonez

Mai mulţi membri ai unei grupări de interlopi din Timişoara au fost arestaţi la sfârşitul săptămânii trecute în două dosare instrumentate de procurorii DIICOT. Într-unul dintre dosare, gruparea condusă de un timişorean pe nume Lucian Boncu este acuzată de trafic de cocaină. Într-un alt dosar, Boncu şi „locotenenţii“ săi sunt acuzaţi că au sechestrat şi bătut un bărbat pe care-l suspectau că a încercat să măsluiască aparatele de la o sală de jocuri de noroc.



Firmă de pază paravan



Procurorii DIICOT, care au realizat filaje şi interceptări inclusiv în locuinţele interlopilor, arată că gruparea Boncu acţiona sub paravanul unei firme de pază, S.P.I. Security, înfiinţată de Lucian Boncu şi preluată ulterior, formal, de Ion Stepanescu, un apropiat al interlopului. „Prin intermediul luptătorilor angajaţi în cadrul firmei de pază şi a apropiaţilor săi, inculpatul B. L. A. (n.r. - Lucian Boncu) a avut posibilitatea de a exercita presiuni asupra foarte multor agenţi economici (în special cluburi, restaurante, săli de jocuri de noroc), a căror activitate putea fi periclitată în situaţia în care victimele nu ar fi fost de acord să cotizeze diferite sume, sub aparenţa unor contracte de prestări servicii de pază şi protecţie. De asemenea, prin intermediul acestora, s-au exercitat diferite constrângeri şi asupra unora dintre clienţii diferitor agenţi economici, care «deranjează» sau pentru alte reglări de conturi“, arată DIICOT. Potrivit procurorilor, Boncu „se folosea de serviciile unor grupuri locale, cunoscute cu preocupări violente, cum este cazul unui grup coordonat de către un luptător de performanţă, cu participări la diferite competiţii de MMA“.



Convocaţi de un investitor polonez



Procurorii DIICOT susţin că influenţa lui Lucian Boncu în lumea interlopă a ajuns atât de mare încât timişoreanul a ajuns să participe la un „congres“ al interlopilor convocat de un investitor polonez care intenţiona să deschidă cazinouri în marile oraşe din România, ţinta lui fiind să ajungă lider de piaţă. Astfel, DIICOT arată că „congresul“ interlopilor a avut loc în septembrie 2019. „Pentru a-şi asigura protecţia viitoarelor afaceri, investitorul a apelat la lumea interlopă din România, ştiind faptul că o afacere de acest profil nu s-ar putea derula în condiţii normale, fără «girul» mediilor interlope din principalele oraşe. În acest scop, a avut loc o întâlnire la care au participat principalii lideri interlopi din oraşele importante ale ţării, respectiv din municipiile Iaşi, Sibiu, Arad, mediul interlop din Timişoara fiind reprezentat de către inculpatul Boncu Lucian“, arată procurorii DIICOT. Potrivit ziare.com, în afară de Boncu, la congresul interlopilor ar fi participat Costel Corduneanu, lider interlop din Iaşi, Adrian Tâmplaru, şeful lumii interlope din Sibiu, şi Alin Iovănuţ, unul din liderii lumii interlope din Arad.



„50 de proşti pune Timişoara pe burtă“



Potrivit pressalert.ro, Boncu a fost informat la întâlnire că la Timişoara urmau să fie deschise două săli de jocuri, iar pentru asigurarea protecţiei investitorul era dispus să-i achite interlopului timişorean 5.000 de euro lunar, banii urmând să fie primiţi în afara ţării, în destinaţii precum Dubai. Potrivit sursei citate, Boncu a anunţat în timpul şedinţei că „la Timişoara eu răspund“. Boncu a arătat, totodată, planul lui de control asupra oraşului. „Îţi dau un Kalashnikov, mă duc la sârbi şi iau. 50 de proşti pune Timişoara pe burtă, cu tot cu poliţie şi SRI. Omori 50-100 de oameni şi nu mai iese nimeni din casă. În momentul ăla, noi am pus stăpânire pe oraş»“, ar fi spus Boncu, potrivit pressalert.ro.



Ancheta în cazul grupării interlope de la Timişoara a mai scos la iveală faptul că Boncu şi apropiaţii lui au fost implicaţi în ultimii ani în mai multe incidente violente, în special pentru reglării de conturi sau pentru a determina anumite persoane să-şi retragă diferite plângeri penale sau acţiuni în justiţie.



Protecţie în Poliţie şi trafic de cocaină



Procurorii DIICOT arată că în majoritatea cazurilor presiunile exercitate de interlopi şi-au atinsi scopul şi „victimele fie nu au mai depus plângeri, fie şi le-au retras ulterior, făcând imposibilă astfel tragerea la răspundere penală a agresorilor“. DIICOT mai arată că membrii grupării Boncu s-au bucurat de protecţie prin prisma influenţei pe care liderul grupării o avea atât în lumea interlopă, cât şi în Poliţie.



În dosarul de trafic de cocaină în care Boncu şi alţi opt interlopi au fost arestaţi, procurorii DIICOT susţin că „gruparea a controlat majoritar piaţa de cocaină din oraş, marea parte a dealerilor locali şi a consumatorilor constanţi de cocaină aprovizionându-se de la membrii grupării“, iar pătrunderea pe piaţa din Timişoara a oricărui alt dealer din afară se putea realiza doar cu acordul şi în condiţiile stabilite de către aceştia.