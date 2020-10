Cum şi-a adunat averea consiliera USR care a spus despre sine că are o situaţie materială „mai mult decât stabilă”

Înainte de a fi desemnat candidatul USR pentru Primăria Timişoara, primarul ales, Dominic Fritz, a fost implicat într-o luptă internă pentru obţinerea candidaturii. Unul dintre contracandidaţii lui Fritz a fost Aida Szilagyi, ajunsă consilier local în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020.

„Am 54 de ani, sunt căsătorită, am o fiică minunată, îmi fac meseria din pasiune şi am o situaţie materială mai mult decât stabilă”, spunea Aida Szilagyi în mesajul de candidat în campania internă din USR.

Din postura de candidat pentru un post de consilier local, Aida Szilagyi a depus şi declaraţia de avere din care reiese că, deţine cinci case de locuit în Timişoara şi localităţile limitrofe, una dintre locuinţe având o suprafaţă de 795 de mp. În plus, potrivit propriei declaraţii de avere, consiliera USR a vândut în 2019 o casă în Timişoara cu preţul de 175.000 de euro.

Peste 300.000 de euro în conturi, venituri sub 1.000 de euro lunar

Potrivit declaraţiei de avere, Aida Szilagyi şi soţul său au în conturi peste 300.000 de euro. De asemenea, consiliera USR a declarat suma de 73.000 de euro primită cadou de la tatăl său.

Documentul arată că Aida Szilagyi a obţinut în 2019 un venit de 27.600 de lei (2.300 de lei lunar) din postura de angajat al ONG-ului pe care l-a fondat (Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile) şi 24.000 de lei (2.000 de lei) din închirierea a două locuinţe în Dumbrăviţa. Chiar dacă legea o obliga să facă acest lucru, consiliera USR nu a menţionat în declaraţia de avere veniturile soţului său.

Contactată de „Adevărul”, Aida Szilagyi a declarat că nu a menţionat veniturile soţului său în declaraţia de avere pentru că acesta nu este angajat, desfăşurând tranzacţii imobiliare pe persoană fizică.

„Soţul meu are afaceri în domeniul imobiliar. Nu are venituri sub formă de salariu. Noi anul trecut am vândut o casă. Acela este un venit. Am derulat astfel de afaceri în ultimii 30 de ani. Am edificat mai multe imobile pe care le-am vândut şi acestea sunt veniturile noastre. Noi edificăm imobile, vindem, facem tranzacţii imobiliare pe persoană fizică. Cam acesta a fost bussinesul de unde provine şi averea noastră. În decursul timpului am avut diferite investiţii, am ridicat mai multe case pe care le-am vândut în nume personal. Acum nici nu mai avem intenţia să construim. Suntem destul de stabili”, a declarat Aida Szilagyi pentru „Adevărul”.

Cine este Aida Szilagyi. Autoportretul de pe site-ul USR

În campania internă pentru desemnarea candidatului USR la Primăria Timişoara Aida Szilagyi s-a prezentat pentru membrii USR, arătând parcursul său profesional de la angajată a combinatului chimic Solventul până la fondarea ONG-ului din domeniul ecologiei.

„M-am născut din părinţi romani, în cel mai mic oraş din ţară, oraşul Nucet, judeţul Bihor, singurul din zonă care avea o maternitate la acea vreme. Am copilărit în oraşul Dr. Petru Groza, actualmente Ştei, un oraş cu străzi simetrice şi clădiri uniforme, ridicat de ruşi în anii de după război, in vremea exploatarii minereurilor de neferoase şi uraniu, resurse scumpe care luau calea URSS.

Liceul l-am făcut în Oradea, unde am urmat secţia de chimie biologie, unica pe judeţ. Fiindcă mi-a plăcut logica chimiei, am ales să urmez ingineria chimică, după care am fost repartizată la Margina, o secţie a combinatului chimic Solventul. După decembrie 1989, şi multe petreceri (!) m-am transferat la Solventul Timişoara unde am lucrat în trei schimburi la sectia de producere a polietilenei, până când fabrica s-a oprit definitiv, sursa de materii prime fiind tăiată din cauza războiului din Serbia.

Întâlnirea cu ecologia s-a produs în anii 2000, când pentru o vreme am coordonat problemele de mediu la Solectron România, locul unde am început să mă formez ca profesionist. Din 2007, în calitate de consultant senior al firmei Denkstatt România, am început colaboarea cu Primăria realizând mai multe proiecte: Studiul de fezabilitate staţie de compostare a deşeurilor vegetale, Inventarul de emisii cu efect de seră şi prima Strategie de combatere a schimbărilor climatice din România; Proiectul Conurbant şi colaborarea la Planul de Acţiune pentru Combaterea Schimbărilor Climatice 2015 -2020.

În anul 2010, am fondat Asociaţia Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile, o organizaţie fanion care promovează eco-eficienţa în industrie şi tranziţia către o economie verde. Am jucat consecutiv rolul de Preşedinte, Manager, Trainer, Expert sau Promotor în cadrul a numeroase proiecte naţionale şi internaţionale spre beneficiul sectorului public şi privat. Recent am finalizat teza de doctorat cu titlul “Abordări inovative în aplicarea eco-eficienţei în companii” şi doresc ca pe viitor să am oportunitatea de a insera în programele universitare noi teme precum eficienţa resurselor, ecoinovarea sau economia circulară, atât de necesare pentru a dezvolta competenţe reale în domeniul sustenabilităţii ale noilor generaţii”.