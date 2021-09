Bilanţul prefectul de Timiş, Zoltan Nemeth de la USRPLUS, demis de premierul Câţu: Au fost şase luni pline, grele, dar interesante

Zoltan Nemeth, demis de premierul Florin Câţu, a făcut, vineri, un bilanţ al celor şase luni de mandat. Acesta spune că a preluat funcţia într-o perioadă dificilă. “Au fost şase luni pline, grele, dar interesante. Am avut de gestionat pandemie, carantină, pestă porcină, incendii, fond funciar, secetă, vizite oficiale, ceremoniale militare şi religioase, alegeri parţiale, migranţi, încetări de mandat primari şi altele. Prefectul este primul ministru în judeţ”, a spus Zoltan Nemeth, care a fost şi cel mai tânăr prefect al judeţului Timiş, din 1989.

Prefectul a povestit că a găsit personal care are ceasul setat după programul instituţiei, dar şi oameni pentru care nu conta programul oficial.

“Sunt mulţi oameni care se întorceau de acasă, seara sau în weekened, chiar dacă nu le solicitam acest lucru, dorin să fie acolo la rezolvarea situaţiei ivite. Le mulţumesc tuturor şi doresc să se rezolve principala lor problem, salarizarea personalului. Este o instituţie cu un anumit statut şi există aşteptări mari de la ea, astfel că trebuie să ai şi o salarizare corespunzătoare pentru a putea fi motivat. Mai ales că în aceaşi clădire există angajaţi, cei de la Consiliul Judeţean, pe posturi similare, cu grad identic şi cu aceeaşi pregătire, cu salarii duble”, a mai spus Nemeth.

După două zile de la numire, Nemeth spune că şi-a asumat o decizie nepopulară, de a supune la vot carantinarea Timişoarei şi a comunelor periurbane.

“Am reuşit astfel să aducem Timişoara şi judeţulTimiş la un scenariu verde, după ce luni de zile am fost singurul judeţ din ţară în scenariu roşu. Se discuta această carantinare înainte ca eu să fiu numit, dar s-a tot amânat”, a mai spus Nemeth.

A organizat prima întâlnire între o instituţie a prefectului cu autoritatea care reglementează retrocedările, a organizat maratoane de vaccinare în spaţii inedite, în oraş şi în mediul rural.

A avut 21 de întâniri diplomatice cu delegaţii străine, ambasadori, consuli şi investitori.

“În şase luni, am avut 79 de şedinţe ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, am organizat 18 şedinţe de Comitet Local pentru Combaterea Bolilor, majoritatea pe subiectul pestei porcine. Am organizat şase şedinţe de Colegiu prefectural, 47 de recursuri graţioase”, a mai declarat Zoltan Nemeth.

Fotoliul de prefect îl va prelua de subprefectul Ovidiu Drăgănescu, cel care a ocupat această funcţie şi între anii 2004-2010.



“Dacă USRPLUS nu este la guvernare, nici nu putem să mai discutăm despre revenire. Mă aşteaptă acum o perioadă de concediu. Cel puţin o lună”, a încheiat Zoltan Nemeth.