Alpinistul Horia Colibăşanu, primul sportiv din România care s-a vaccinat împotriva COVID

Alpinistul timişorean Horia Colibăşanu este primul sportiv din România care s-a vaccinat împotriva virusului SARS-Cov-2. A putut se imunizeze mai repede, din primul val, pentru că în viaţa de zi cu zi este medic stomatolog. El a primit serul în centrul de vaccinare de la Spitalul CFR, iar în afară de o mică durere musculară nu a avut reacţii adverse.

“Am reuşit să mă programez, am făcut vaccinul, am fost monitorizat. În primul rând, vaccinul nu a durut, n-am simţit nimic. Deşi, recunosc, m-am gândit că o să fie ca în clasa a doua, când primeam vaccinuri. Atunci erau mai dureroase. Am avut o mică durere musculară a doua zi, dar nimic deosebit, nicio altă reacţie, am făcut sport, am lucrat. Aştept nerăbdător rapelul, de acolo mă voi considera imunizat şi îmi pot vedea de treabă”, a declarat Horia Colibăşanu.

Horia Colibăşanu îşi dorea să se vaccineze pentru că, în luna martie, urmează să plece în expediţie, pe Himalaya, pentru pentru a încerca cucerirea optmiarului Daulaghiri, pe o rută nouă.

„Plec mai liniştit, dar mai ales o să pot să circul mai bine. În mod sigur vor fi nişte avantaje să ai hârtia de vaccinare. Şi e important să nu mai fiu carantinat. Pentru că la întoarcerea din expediţie de anul trecut a trebui să stau două săptămâni în carantină, la un hotel. A fost neplăcut, a fost ca o puşcărie, nu vreau să se mai repete treaba asta”, a mai spus Colibăşanu.

Horia Colibăşanu a rămas dator cu o premieră, deschiderea unei rute noi pe creasta nord-vestică a vârfului Daulaghiri – aflat la o altitudine de 8.167 de metri - fără oxigen suplimentar şi şerpaşi. Acum doi ani vremea nu a ţinut cu el, iar în 2020 i-a stopat ascensiunea tocmai pandemia de coronavirus.

