Alegeri la USR PLUS Timiş. Primarul Dominic Fritz, singurul candidat la şefia filialei judeţene: Avem nevoie de un rural puternic şi prosper

Cristian Moş şi Raul Olajoş, cei care au condus USR, respectiv PLUS în ultimii patru ani, îşi predau mandatele. Duminică, membrii noii formaţiuni USR PLUS îşi vor alege preşedintele filialei Timiş. Adică pe Dominic Fritz, primarul Timişoarei, care a candidat de unul singur, după retragerea lui Raul Olajos.

„USR PLUS este un partid al profesionalismului în judeţul Timiş. Sunt primele alegeri după fuziunea dintre USR şi PLUS, asta înseamnă şi un nou început pentru noi, după patru ani de construcţie.

Modul în care s-a desfăşurat campania a fost caracterizat de maturitate, de forţă şi au demonstrat o capacitate de organizare a partidului nostru. În Timişoara, rezultatele le avem deja de o săptămână. Noul birou local condus de Sorin Şipoş arată ce fel de partid suntem. Cu oameni mai în vârstă, oameni mai tineri, oameni care au poziţii în administraţie, în Consiliul Local dar şi oameni care vin din societatea civilă. Astăzi votăm un nou birou judeţean. Mă bucur că mulţi colegi şi-au exprimat încrederea în mine.

Viziunea noastră este ca prosperitatea Timişoarei, ca o capitală, să devină un motor pentru prosperitatea întregului judeţ. Avem nevoie de un rural puternic, prosper. Bună guvernanţă aduce prosperitate pentru comunele judeţului.

Timişoara joacă un rol important, dar noul birou judeţean va pune un mare accent pe legătura dintre Timişoara şi comune.

Vrem să construim mai departe, transparent, deschis, mai ales faţă de societate”, a declarat Dominic Fritz.



Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor, candidează pentru un loc de membru în Biroul Judeţean Timiş



Preşedintele filialei şi Biroul Judeţean vor fi votaţi de 227 de delegaţi din întreg judeţul. Pentru Biroul Judeţean şi-au depus candidaturi 43 de membri ai USR PLUS. Structura va avea 20 de membri.



Alegerile pentru forurile de conducere din USR PLUS Timiş au început la ora 10.00. Votul se va desfăşura până la ora 22.00.



