Adio, Ciao Festival! Anulat din cauza dezinteresului timişorenilor. S-a vândut un singur abonament cu 300 de lei

Prima ediţie Ciao Festival, pus la cale de cei care s-au ocupat şi de Diskoteka Festival, nu va mai avea loc în perioada 27-29 mai 2022, ci a fost reprogramat în 1-4 iunie 2023. Anunţul a fost făcut de organizatori cu câteva zile înainte de evenimentul de la Muzeului Satului Bănăţean.

“Motivul este numărul mic de bilete vândute, în condiţiile în care toată lumea ştie de Ciao Festival, iar Timişoara este împânzită de afişe şi bannere, au fost multe campanii online, la radio şi TV. Am făcut tot ceea ce a depins de noi, ca organizatori, pentru ca evenimentul să aibă loc şi să devină unul de referinţă pentru Timişoara. În acelaşi timp înţelegem, la ce vremuri trăim, oamenii prioritizează nevoile de bază şi renunţă la cheltuielile neesenţiale, cum sunt distracţia şi evenimentele. Totul s-a scumpit şi pare doar începutul, trăim vremuri extrem de dificile”, au transmis cei de la Ciao Festival.

Nici angajaţii multinaţionalelor nu s-au înghesuit la bilete promoţionale

Ciao Festival trebuia să fie o replică mai mică la Discoteka Festival. Evenimentul a fost anunţat la mijlocul lunii martie. Printre artişti care ar fi trebuit să cânte la Ciao Festival erau Kaoma, Boney M, Magic Affair, Londonbeat, Rozalla şi Capella. Preţul unui abonament era de 300 de lei, iar un bilet pentru zi costa 150 de lei. Au existat şi reduceri de Paşti, şi oferte pentru companii, dar tot nu s-au vândut prea multe bilete.

“Am vândut un singur abonament la preţul oficial de 300 de lei. Am mai vândut în jur de 300 de bilete în perioada reducerilor făcute de Paşti, când s-au putut cumpăra la jumătate de preţ. Am încercat să facem o colaborare cu marile companii multinaţionale din Timişoara. Le-am făcut o ofertă specială, cu 100 de lei. Mi-au primis că vor vinde câteva mii de bilete. Oamenii au cumpărat sub 50 de bilete. În aceste condiţii nu putem organiza festivalul, nu ne putem face de râs în faţa artiştilor. Erau mulţi care aveau încă biletele cumpărate la Diskoteka Festival, pe care l-am anulat din cauza pandemiei, şi aveau acces la acest eveniment. Numai că cei mai mulţi nu erau din Timişoara, ci din alte oraşe îndepărtate. Nu voiau să vină la Timişoara doar pentru Boney M sau Ace of Base. Cu toate astea, era coadă la invitaţii pe gratis. Toată lumea ne cerea invitaţii”, a declarat Marius Gavrilă, iniţiatorul Diskoteka Festival şi omul din spatele Ciao Festival.

Pierderi după pierderi pentru organizatori

Ciao Festival ar fi trebuit să fie un festival retro mai mic, la Muzeul Satului Bănăţean, unde pot intra aproximativ 5.000 de spectatori pe zi, conform regulilor ISU. Ar fi fost o gură de oxigen pentru organizatori după multe pierderi cauzate de pandemia de coronavirus.

“A trebuit să anulăm din mers Diskoteka Festival din cauza pandemiei. A trebuit să anulăm şi un revelion, tot din cauza COVID-ului. S-au pierdut bani pe promovare, s-au vândut bilete, s-a plătit 30 la sută din onorariul artiştilor. Am zis că ne revenim un pic cu Ciao Festival. Am pierdut acum 45.000 de euro pentru afişaj, promovare etc. Am investit mult în acest proiect, dar din păcate a trebuit să-l reprogramăm pentru anul viitor”, a mai spus Marius Gavrilă.

Oamenii pot solicita banii înapoi ori să păstreze bilete pentru 2023

Cei care au cumpărat carduri de acces la Ciao Festival, pot solicita să primească banii înapoi trimiţând un mail în acest sens la office@ciao-festival.ro sau pot păstra biletele, care vor fi valabile şi anul viitor.

“Mulţumim echipei de producţie Diskoteka Festival, care a fost alături de noi la fiecare pas, cu mult profesionalism şi implicare. A făcut eforturile colosale, ca într-un timp atât de scurt să reuşească să adune toţi artiştii şi să pregătească un spectacol excelent, până în cele mai mici detalii. Ne dorim ca măcar în iunie 2023, să ne putem bucura de acest show. Mulţumim din suflet tuturor celor care ne-au susţinut şi au dorit la fel de mult ca noi, ca acest eveniment să aibă loc”, au transmis organizatorii pe pagina lor de Facebook.