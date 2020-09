A murit avocatul Cătălin Şerban, fostul vicepreşedinte al Curtii de Apel Timisoara. A luat virusul SARS-Cov-2 în concediul din Grecia

Week-end-ul trecut, omul de afaceri Romeo Dunca a anunţat că oferă 10.000 de lei pentru cel care donează plasmă avocatului Cătălin Şerban, internat cu COVID-19 pe secţia de Terapie Intensivă a Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara.

Deşi s-au găsit donatori, medicii nu au putut salva viaţa fostului judecător şi vicepreşedinte al Curţii de Apel din Timişoara. Cătălin Şerban a decedat, vineri. Avea numai 44 de ani.

Conform managerului de la “Babeş”, avocatul nu avea comorbidităţi şi a fost infectat cu COVID-19 în concediul pe care l-a petrecut în Grecia.

Cătălin Şerban a fost în vacanţă împreună cu Mircea Ioan Bucătaru-Petrescu, directorul administrative al Curţii de Apel, decedat în 19 august, la 63 de ani, tot din cauza îmbolnăvirii cu COVID-19.



10 la sută dintre decedaţi nu aveau comorbidităţi

Conform datelor oficiale, de la începutul pandemiei, în judeţul Timiş au decedat 120 de persoane după ce s-au infectat cu coronavirus. Din cei peste 100 de persoane care au decedat la spitalul de boli infecţioase din Timişoara, aproximativ 10 la sută au fost oameni tineri, fără comorbidităţi.

„Am avut cam zece la sută din decese persoane fără comobirdităţi. Făceau parte din populaţia activă, între 40 şi 50 de ani, bărbaţi. Discutam cu ei, ne pregăteam să-i intoarcem pe secţie şi dintr-o dată, în 14-16-18 ore se degradau brusc şi decedau. Am făcut o sigură autopsie, în care nu am descoperit nimic fiziopatologic. Cedează cordul, sunt nişte mecanisme greu de explicat. Dacă am găsi o exlicaţie, poate am reuşi să mai salvăm oameni. Acest COVID e foarte parşiv şi am ajuns la concluzia că vârsnicii, chiar dacă au comobridităţi, chiar dacă dezvoltă forme moderate severe, au un prognostic mai bun decât tinerii. Încercăm toate terapiile posibile, numai că suntem neputicioşi în faţa acestor cazuri”, a explicat doctorul Oancea.

A ispăşit o pedeapsă pentru corupţie

În anul 2012, judecătorul Cătălin Şerban, fost vicepresedinte al Curţii de Apel Timişoara, a fost condamnat de Curtea de Apel Alba Iulia la şapte ani de închisoare pentru fapte de corupţie. Magistratul a fost condamnat pentru trafic de influenţă şi asociere pentru săvârşirea de infracţiuni.



Potrivit procurorilor DNA, în cursul lunilor februarie - martie 2012, inculpatul Şerban Nicolae Cătălin, în calitate de judecător, cu funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Timişoara , a pretins de la doi cetăţeni sârbi, prin intermediul inculpaţilor Chişărău Iacob şi Rus Adrian Dan, suma de 60.000 euro, iar, în data de 14 martie 2012, a primit cu ajutorul inculpaţilor Mihăilă Ioan Marian, Şerban Mihaela Ramona şi Chişărău Iacob suma de 50.000 euro. Banii au fost pretinşi şi primiţi de judecătorul Şerban Nicolae Cătălin care a lăsat să se creadă că are influenţă asupra magistraţilor ce aveau spre soluţionare două dosare aflate în faza recursului pe rolul Curţii de Apel Timişoara, pentru a-i determina să respingă căile de atac formulate.

Unul dintre dosare avea ca obiect o cerere de înlocuire a unui lichidator judiciar cu un altul, în cadrul procedurii de insolvenţă declanşate faţă de S.C. Moldomin S.A. Moldova Nouă, iar al doilea avea ca obiect o cerere de sistare a oricăror modalităţi de vânzare a bunurilor S.C. Moldomin S.A. Moldova Nouă şi suspendarea procedurilor de valorificare a acestora.

