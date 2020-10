Şef din Poliţie, acuzat că şi-a hărţuit amanta care nu îl mai voia. Apărarea ofiţerului: femeia, sursă de informaţii

O profesoară de matematică din Timişoara, care a dorit să îi fie protejată identitatea, îi aduce acuzaţii grave fostului şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Timiş, Nicolae Boia, în prezent şef al Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Timiş. Tânăra în vârstă de 32 de ani susţine că a avut o relaţie extraconjugală de aproximativ cinci ani cu poliţistul, iar în momentul în care a vrut să pună capăt relaţiei, şeful Serviciului Arme a început să o şantajeze şi să o hărţuiască pentru a o determina să continue relaţia. „A fost o relaţie destul de complexă, cu absolut orice formă de iubire, de minciună, de amăgire, de revenire la iubire, de promisiuni, inclusiv speranţe de a fi împreună la un moment dat”, susţine profesoara cu trei copii, care a mărturisit că la un moment dat, pe parcursul relaţiei, a rămas însărcinată cu gemeni, iar Boia ar fi constrâns-o să renunţe la sarcină.

„A fost foarte ferm. Trebuie să faci avort”

„El a fost cel care spunea tot timpul că îşi doreşte copil. Când s-a întâmplat, a fost foarte ferm: trebuie să faci avort. Eu nu am vrut să fac avort. Eram dispusă să renunţ la orice, i-am spus că nu îmi trebuie numele lui, nu trebuie să îmi recunoască copiii. Pur şi simplu din cauza traumei ce urma să apară în urma unui avort am refuzat să fac acest lucru. Eu nu am ştiut că sunt gemeni. Am aflat că sunt gemeni în momentul în care s-a produs avortul şi a fost o traumă de neimaginat la care el nu a participat sub nicio formă, în sensul să mă susţină moral”, a declarat tânăra, potrivit căreia Nicolae Boia îşi manifesta dragostea faţă de ea printr-o protecţie excesivă pe care a nu a perceput-o la vremea respectivă ca pe o obsesie.

Reclamat la DNA

Tânăra a declarat că în momentul în care a vrut să rupă relaţia cu Boia a început să fie urmărită, hărţuită şi şantajată. Prin intermediul avocatului său, Florin Kovacs (foto jos), profesoara a sesizat DNA reclamând că şeful Serviciului Arme din cadrul IPJ şi-a folosit funcţia pentru a o hărţui şi a o determina să se întoarcă la el. „Am depus astăzi (n.red. luni) la DNA o plângere penală pentru şantaj, hărţuire şi acces neautorizat la un sistem informatic. Avem convingerea că domnul comisar-şef Boia a instalat un program spy (n.red. - de urmărire) pe telefoanele deţinute de victimă. S-a folosit de un echipaj de Poliţie pentru a i se ridica actele şi a fi determinată să reia această relaţie căreia a decis să îi pună capăt. Toate mesajele, în sensul că o va distruge, o va da afară din învăţământ, o va denigra, o va izola, arată că victima este într-un mare pericol şi am hotărât să ne adresăm DNA”, a declarat avocatul Florin Kovacs. Avocatul a mai declarat că s-a încercat liniştirea comisarului-şef prin depunerea unei sesizări pe linie administrativă, dar nu a funcţionat, ofiţerul continuând să o hărţuiască pe fosta sa amantă.

„Nu uita. Trădătorii ajung rău”

În susţinerea acuzaţiilor sale, femeia a prezentat o serie de mesaje primite de la ofiţer. „Tu vei fi paria societăţii. Cadru didactic urât de colegi, pus la colţ de prieteni…Depinde totuşi de tine. Nu uita. Orele se scurg (tic…tac). Mă întreb ce va zice iubitul tău titrat când va vedea filmuleţe şi poze cu tine (nu prea decente)…Deliciul va fi când apari în videochat”, sunt câteva dintre sutele de mesaje dintre poliţist şi profesoară. Într-un alt mesaj, poliţistul o numeşte pe fosta sa amantă trădătoare. „Tu ai trădat, ai minţit şi ai înşelat persoana care te-a protejat. Nu vei avea parte de liniştea pe care o invoci. Nu uita. Trădătorii ajung rău”, sunt alte mesaje despre care femeia susţine că le-a primit de la Boia. Într-o înregistrare intrată în posesia „Adevărul”, reiese că poliţistul apelează la o altă tehnică, încercând să o convingă pe profesoară de iubirea sa. „Te iubesc enorm. Sunt la picioarele tale. Îmi pun viaţa pentru tine în joc. Ai cuvântul meu de ofiţer. Sunt la degetul tău mic. Vreau să fiu eroul tău”, îi spune Boia femeii pentru a o determina să continue relaţia.





Apărarea ofiţerului: amanta, sursă de informaţii

Comisarul-şef Nicolae Boia respinge acuzaţiile profesoarei, susţinând că nu a avut nicio relaţie amoroasă cu ea, folosind-o pe femeie doar ca sursă de informaţii. „Sunt persoane care fac obiectul unor dosare penale şi nu intru în amănunte. Va fi un subiect care va face deliciul presei centrale. Persoana respectivă mi-a furnizat nişte informaţii, nimic mai mult. S-a oferit să furnizeze informaţii în legătură cu mai multe evenimente sau infracţiuni. Punct. S-a oferit să furnizeze informaţii legate de mediul personal, plus orice alte date care puteau să facă obiectul unor infracţiuni. A încălcat orice normă etică şi penală. Face parte parte dintr-o grupare infracţională pe domeniul învăţământ”, a declarat Nicolae Boia.

Întrebat dacă a avut o relaţie amoroasă cu profesoara, având în vedere mesajele, poliţistul a negat categoric. „Asta era părerea ei. Poate îşi dorea, dar noi suntem ofiţeri de informaţii. Una e una, alta e alta”, a mai declarat Boia. IPJ Timiş a transmis că a declanşat o anchetă internă.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Cum a fost „executat“ agentul care a reclamat că există plan de amenzi. Ordonanţa care a ajutat la mazilirea sa rapidă

Poliţist concediat după întâlniri de taină cu un interlop aflat în arest la domiciliu: „Scopul vizitelor a fost servirea unor mese“