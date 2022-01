Un bărbat din Gorj a încercat să îşi pună capăt zilelor când a văzut factura la energie electrică

Familia gorjeanului trăieşte din ajutorul social acordat de Primăria Turburea şi din alocaţiile copiilor. Bărbatul a avut un şoc în seara de marţi, 11 ianuarie, când a văzut factura la energie electrică şi a vrut să se sinucidă cu un cuţit. El a fost oprit de soţia sa, care l-a ţinut de mână, dar, cu toate acestea, s-a înţepat în abdomen. Rana este superficială şi nu a avut nevoie să fie transportat la spital.

„Aseară, în jurul orei 10, m-a sunat copilul lui la telefon, să vin repede că tatăl lui a vrut să se omoare, că sunt facturile prea mari. I-am spus să stea liniştiţi. Aveam un centru de permanenţă în localitate. Am mers acolo şi am luat cu mine un cadru medical şi am mers la locuinţa bărbatului. Era în pat culcat. Era înţepat în abdomen în partea dreaptă. Avea o înţepătură de cuţit. Nu a fost nevoie să chem ambulanţa. Soţia nu l-a lăsat. L-a ţinut soţia de mână. Poate că, altfel, era mult mai grav. Omul era disperat. Nu ştia cum să îşi plătească facturile“, a povestit primarul localităţii Turburea, Ion Bîrcă.

Se trăieşte foarte greu

Bărbatul cu pricina, Dorinel Lungu, are vârsta de 44 de ani. Acesta este bolnav şi nu poate să muncească. Familia sa are venituri totale de aproximativ 600-700 de lei lunar.





„Primeşte fiecare 120 lei, ajutorul social, la care se adaugă alocaţiile copiilor. Banii sunt total insuficienţi pentru a face faţă nevoilor. Are doi copii, unul are doi ani, iar celălalt este în clasa a V-a. Au nevoie de îmbrăcăminte, de rechizite, de mâncare şi de plata utilităţilor. Normal că banii nu le ajung. Se trăieşte foarte greu mai ales după aceste scumpiri“, a mai precizat primarul din Turburea.

Vă recomandăm să mai citiţi