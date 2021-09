Trei studenţi au lansat o afacere inedită cu şosete: la fiecare pereche vândută donează alta unui copil nevoiaş

„Orice om, indiferent de greutăţile prin care a trecut şi care i-au afectat viaţa, merită să se simtă fericit şi să zâmbească. Aşa că, am format Socksy pentru a aduce veselia în vieţile tuturor prin şosetele noastre colorate, amuzante şi confortabile. Ne dorim să facem România un loc în care fericirea să predomine, astfel, fiecare pereche de şosete cumparată de tine, înseamnă încă o pereche de şosete donată unui copil nevoiaş“, este un motto al celor trei studenţi care este prezent pe site-ul creat de ei.

Vlad, Ionuţ şi Andrei sunt prieteni din timpul liceului. Pandemia i-a obligat să se întoarcă în Târgu Jiu şi să urmeze cursuri online. Acesta a fost momentul când cei trei tineri s-au gândit la această idee de afaceri.





„Am lucrat în timpul liceului la echipa de robotică cu care am ajuns până îbn semnifinala Campionatului mondial, care s-a desfăşurat în SUA, fiind prima echipă românească ce ajunge la acest nivel. Am buni prieteni. Ne-am dat seama că lucram foarte bine împreună şi ne-am gândit să continuămn să facem ceva al nostru. Aşa ne-a venit această idee. Colecţionam de ceva vreme tot felul de şosete cu modele şi ne-am gândit că ar fi interesant să vindem la rândul nostru, dar să face şi ceva util pentru copiii care sunt în dificultate. Aşa am decis ca la fiecare şosetă pe care o vindem să donăm una pentru copii nevoiaşi din diferite centre“, a povestit Ionuţ Duiu, unul dintre cei trei tineri antreprenori, care este student în anul II la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul Politehnicii Bucureşti.





Partenerul său de afaceri, Andrei Dumitrescu, este student la aceeaşi facultate, iar Vlad Petrescu Udrescu, student la UCL, din Marea Britanie.

Îşi doresc să înfiinţeze o fabrică de şosete

Şosetele sunt deosebite. Acestea au diferite modele şi sunt puse la dispoziţie de către un furnizor. „Momentan le cumpărăm de la un furnizor din străinătate, iar, dacă totul decurge bine, nu excludem posibilitatea de a înfiinţa şi o fabrică chiar la noi în oraş. Fiecare şosetă are un model diferit. Cel puţin 90% sunt din bumbac“, a precizat Ionuţ.







Produsele vândute de cei trei tineri se găsesc pe site-ul socksy.ro. „Am început să lucrăm la acest proiect la începutul verii, dar site-ul a fost lansat de aproximativ o lună. Deja, am început să avem comenzi. Trebuie să continuăm cu promovarea şi sperăm că lucrurile se vor mişca într-o direcţie bună“, ne-a explicat Ionuţ.





Când vor fi donate primele şosete

Prima donaţie de şosete va fi făcută, cel mai probabil, în preajma sărbătorilor de iarnă. „Numărul de şosete vândute nu este foarte mare şi nu putem merge la o casă de copii cu un număr mic de şosete. În perioada sărbătorilor vom dona un număr destul de mare de şosete“, a relatat Ionuţ Duiu.

Cei trei tineri se gândesc să îşi extindă proiectul şi în strănătate.

Vă mai recomandăm să citiţi: