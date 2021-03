Soţia fostului şef din DSP Gorj, mort de COVID-19, acuză că starea lui s-a agravat din cauza unei erori medicale

Adrian Dobrin, fostul şef al Serviciului de Control din cadrul DSP Gorj, a decedat duminică, în jurul orei 20,00, în spitalul din Râmnicul Vâlcea.

Acesta era transportat cu ambulanţa la un spital din Bucureşti, dar, la intrare în oraşul Râmnicu Vâlcea, ventilatorul care îl alimenta cu oxigen nu a mai funcţionat din cauza unei defecţiuni la sistemul electric al maşinii şi nu a mai fost alimentat cu energie.

Georgiana Guran a făcut o serie de dezvăluiri legate de starea în care a plecat soţul ei către Bucureşti. Aceasta a relatat că, în urma unei investigaţii Computer Tomograf, s-a stabilit că traheea este fisurată şi era aer în torace, iar plămânii erau afectaţi 95%.

Adrian Dobrin a fost transferat vineri, 5 martie, de la spitalul suport COVID-19 de la Târgu Cărbuneşti, unde era internat, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, după ce starea sa se înrăutăţise, pentru a i se face un Computer Tomograf. Investigaţia i s-a făcut sâmbătă dimineaţă şi abia duminică după masă a plecat cu ambulanţa către Bucureşti.

„El a mai fost transferat de la Cărbuneşti la Târgu Jiu. După ce s-a făcut acest transfer, Adrian era foarte obosit. Din ce am înţeles de la el a fost transferat cu o ambulanţă cu oxigen normal, nu cu ventilator cum avea nevoie, plămânii fiind afectaţi. Nu ştia atunci care este situaţia plămânilor. Vineri a fost adus să i se facă un Computer Tomografic. Nu i s-a făcut vineri. Nu ştiu de ce. Mă gândesc că sunt nişte organe care trebuie să spună de ce nu s-a făcut. I s-a făcut sâmbătă de dimineaţă şi a primit un diagnosticat foarte grav: trahee fisurată şi plămânii afectaţi 95%. Ţinând cont că a stat câteva zile în spital la Târgu Cărbuneşti. Nu îmi dau seama cum s-a ajuns în această situaţie. Nu acuz un medic şi cred că se vor verifica toate aceste aspecte. De ce traheea soţului meu a fost spartă? Oxigenul nu mai ajungea în plămâni. Se oprea în torace, ceea ce i-a făcut foarte rău. (…)

Nu avea unde altundeva să-i fie afectată traheea decât la spitalul din Târgu Cărbuneşti. Numai acolo putea să i-o fi spart. În spitalul din Târgu Jiu nu ştiu dacă se putea întâmpla asta“, a spus Georgiana Guran, la o emisiune de la postul de televiziune Tele 3.

„A fost cumplit“

Femeia susţine că soţul ei nu se plângea că a fost tratat necorespunzător în spitalul din Târgu Cărbuneşti: „Se uita la saturaţie şi îmi spunea că are 94-96. Nu a reclamat că nu e tratat bine,. Dar rezultatul asta arată, că s-a întâmplat ceva acolo. Nu ştiu cum se fac vizitele la pacienţii COVID-19. Nu poţi să ajungi cu saturaţie de 95% şi cu o trahee spartă şi să te miri cum s-a ajuns în situaţia asta“.

Georgiana Guran a povestit şi ce s-a întâmplat în ultimele ore din viaţă ale soţului său: „După ce am semnat că sunt de acord să fie transportat către Bucureşti, deşi mi s-a spus că sunt riscuri. Am întrebat în cât timp ajunge şi mi s-a spus că dacă pleacă la 15,30, ajunge în 3-4 ore la Bucureşti şi medicul mi-a spus că mă va suna. Nu am mai ştiut nimic de el. Am aşteptat şi nu m-a sunat nimeni. Existau colegi din ţară, care mi-au spus că ventilatorul de pe salvare s-a ars.

La ora 20,45 de minute am fost sunată şi mi-a spus că a fost resuscitat şi mi-a spus că îi pare rău că a murit şi nu s-a mai putut face nimic. A fost cumplit“.

„A ajuns la epuizare“

De asemenea, femei a povestit şi că soţul ei muncea foarte mult de când a început pandemia şi că era epuizat.

„Adrian a fost foarte implicat în tot ceea ce a făcut. Până la urmă, cred că a înţeles ce înseamnă fişa postului pentru el. A luptat foarte mult să le ducă la îndeplinire până a ajuns la epuizare. A fost implicat în prima linie. Nu s-a retras de la nicio acţiune. A fost devotat în tot ceea ce a făcut, iar faptul că a rămas în continuare în spitalul Târgu Cărbuneşti denotă acest lucru. (…) Ştiu doar că el a crezut în sistemul sanitar, aşa cum credea că îşi duce la îndeplinire toate atribuţiile şi aşa considera şi şi medicii îşi vor duce la îndeplinire toate atribuţiile”, a declarat aceasta.

Nu se vaccinase anti COVID-19

Femeia a mai relatat că nu se vaccinase anti COVID-19, deşi avea prioritate: „Eu sunt programată la vaccinare la insistenţa lui. A spus că este foarte bun vaccinul pentru fiecare persoană. Nu s-a vaccinat doar pentru că a simţit că este o criză a vaccinului. Mi-a spus că lasă colegele să facă întâi vaccinul şi face el când îi vine rândul, că este un bărbat puternic“.

Controversă

Există şi o controversă în declaraţia Georgianei Guran. Pe data de 21 februarie o colegă l-a informat că are simptome de COVID-19. Soţia pacientului a povestit că din acel moment soţul a luat decizia să se separe de familie:

„În data de 21 a fost sunat de o colegă în timp de era cu mine şi cu fiica mea, că doamna prezenta nişte simptome specifice infecţiei cu SARS-COV-2. Nu ştia dacă are COVID-19, dar a hotărât să rămână la domiciliul de la Târgu Jiu, iar eu cu fiica mea să mă îndrept către domiciliu de la ţară şi să rămânem aici. A fost extrem de precaut în tot ceea ce a făcut“.

Cu toate acestea, Adrian Dobrin a continuat să meargă la serviciu şi să controleze secţiile ATI COVID-19: „În fiecare dimineaţă, era o echipă desemnată de Minister, care putea să facă raportările pe secţiile ATI COVID-19. Ştiu că începeau cu spitalul Târgu Cărbuneşti şi terminau la Târgu Jiu. De la 6,30 în fiecare dimineaţă. Făceau asta încontinuu. Marţi a rămas în spital pentru că mi s-a transmis de către o colegă că Adrian se simte rău, are saturaţia 75 şi rămâne internat în spital la Târgu Cărbuneşti“.

Cum poate fi fisurată traheea

Elena Vlad, medic primar pneumolog la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, fisurarea traheei se produce de cele mai multe ori ca urmare a unor proceduri medicale: „Dânsul avea un pneumo-mediastin. Mediastinul este locul dintre cei doi plămâni în care se află inima şi vasele mari, ganglioni, trahee. Acest loc nu este cu aer, iar din cauza că traheea a fost fisurată, tot aerul nu ajungea tot în plămâni, ci ajungea în mediastin. Să ai aer în mediastin unde nu ar trebui să fie, se creează o presiune asupra vaselor mari.

La fiecare ventilaţie, pentru că era aer care intra şi în plămâni, dar şi în mediastin, astfel că se modificau nişte presiuni asupra inimii şi vaselor mari. Starea era gravă.

Dat fiind faptul că este vorba de un pacient care a fost ventilat non-invaziv, din câte ştiu eu, traheea poate să se fisureze prin manevra de intubare, dar poate să se fisureze şi din cauza ventilaţiei non-invazive ca urmare a faptului că presiunile de terapie sunt inadecvate unei stări de fibrozare pe care o dă infecţia de SARC-CoV-2 asupra plămânului“.

Constantin Târziu, managerul Spitalului din Târgu Cărbuneşti, a spus că nu există vreo dovadă că traheea a fost fisurată în spitalul pe care îăl conduce: „Sunt plecat la Bucureşti. Întrebaţi la ATI, la UPU. Cum să se fisureze traheea la noi în spital? A stat puţin, de marţi şi până vineri. Există o dovadă că traheea a fost fisurată în spitalul din Târgu Cărbuneşti?“.

