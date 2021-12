Serviciul de Ambulanţă din Gorj, fără medici. „Recomand cetăţenilor să nu facă infarct, să nu fie implicaţi în accidente grave, să nu moară“

Marin Popescu, lider de sindicat în cadrul Ambulanţei Gorj, a semnalat această situaţie, care s-a înregistrat în Ajunul Crăciunului.

„Aşa după cum se obişnuieşte in Ajunul Crăciunului, voi îndrăzni să vă fac o urare, dar si o recomandare!

Urarea este: «Sărbători liniştite, Crăciun fericit!».

Recomandarea este: «Azi 24.12.2021, recomand cetăţenilor din Gorj dar si celor care sunt in vizita sau in tranzit sa nu faca infarct sau alte boli de inima grave, să nu fie implicaţi în accidente grave, să nu se gândească cumva sa moară!». De ce? Pentru că Ambulanţa Gorj până diseară la ora 20 nu are medic, deci nici echipaj de tip C2 în tot judeţul pentru a va putea acorda îngrijiri!“, a transmis Popescu.