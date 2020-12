S-a întors din Italia pentru a candida la funcţia de primar şi a fost ales de cetăţenii unei comune din Gorj

Înainte de a împlini vârsta de 30 de ani, Laurenţiu Anghel a plecat să muncească în Italia împreună cu soţia sa. Până atunci, acesta lucrase într-o carieră de cărbune din zona Rovinari, dar a preferat să plece în schimbul unor salarii compensatorii.





„Am lucrat în mai multe domenii, ca orice român. A fost o perioadă grea, dar cu multe satisfacţii materiale. Toţi bani câştigaţi i-am investit în România: mi-am construit o casă şi am cumpărat un apartament. Am putut să duc o viaţă decentă. Am candidat prima dată la funcţia de primar în anul 2016 cu gândul de a contribui la bunul mers al lucrurilor cu concepţia pe care mi-am format-o în străinătate.





Am obţinut un rezultat destul de bun, de peste 20%, şi asta mi-a dat speranţa că o să câştig. Am rămas consilier local şi am activat timp de un an de zile, după care mi-am depus demisia şi am plecat din noul în Italia“, a povestit noul primar al comunei Stoina.

„Salariul de primar este cu mult mai mic faţă de cel pe care îl câştigam în Italia“

Laurenţiu Anghel spune că se aştepta să câştige alegerile, deşi chiar şi cei care l-au votat nu erau încrezători: „Nu a fost surpriză pentru mine deoarece am muncit enorm să pot câştiga aceste alegeri. A fost o surpriză pentru toată comuna. Cetăţenii mi-au dat votul pentru că au avut încredere în mine, dar mulţi poate nu au crezut că chiar o să câştig“.



Noul primar susţine că salariul pe care îl câştigă în prezent este mult mai mic faţă de cel pe care îl avea în Italia, dar vrea să aducă o îmbunătăţire în viaţa concetăţilor săi: „Salariul este cu mult mai mic faţă de cel pe care îl câştigam în Italia. Am renunţat pentru că am dorit să mă apropii de casă şi să-mi ajut comunitatea. O să încerc să contribui la o schimbare benefică a vieţii cetăţenilor. Îmi doresc, în primul rând, o fluidizare a eliberării documentelor, pentru ca cetăţenii să nu vină la primărie de mai multe ori după un document la care au dreptul. În al doilea rând, îmi place mult curăţenia şi vreau ca localitatea să fie una curată“.

Dezamăgit de funcţionari

Pentru un om care nu a fost angajat în sistemul public, noul primar este dezamăgit cu privire la modul în care funcţionează instituţiile statului: „Este o administraţie extrem de lentă. Poate aşa funcţionează toate administraţiile din România. Comunicarea între instituţiile statului este extrem de lentă şi chiar proastă. Sunt instituţii care ne pun beţe în roate în derularea de investiţii de interes cetăţenesc“.



Primarul Laurenţiu Anghel a constatat că o parte dintre funcţionari nu au obiectul muncii şi îi va trimite acasă: „Este o instituţie cu un nivel de scăzut de pregătire a funcţionarilor. Sunt câţiva oameni care merită respectul, iar restul ştiu să facă prea puţine sau chiar deloc. Eu sper să mai înlocuim din personalul existent sau, pur şi simplu, o să mai desfiinţez unele posturi. Sunt anumite locuri de muncă în care doar se taie frunze la câini şi nu îşi au sensul şi vor fi desfiinţate. Nu putem rezolva problema comunităţii, care prin oameni comunităţii, care îi interesează să dezvolte localitatea. Vă spun sincer că ne târâm prin primărie doar pentru a primi salariul. Dorinţa mea este să încerc să realizez ceva. Aş vrea să înţeleagă toată lumea că, dacă mergem la serviciu, atunci trebuie să avem un randament şi asta se măsoară prin realizările lor. Aparatele instituţiilor nu funcţionează. Pur şi simplu nu le pasă“.

Obiectivele noului primar

Primarul din Stoina relatează că o firmă s-a oferit să ofere consultanţă gratuită pentru a accesa fonduri europene, dar nu a avut cine să se ocupe de documentaţie: „Am primit chiar o consultanţă gratuită din partea unei firme de profil pentru a achiziţiona tablete, dar pur şi simplu nu am avuct cu cine lucra ca să accesăm aceste fonduri“.



Extinderea a reţelei de gaze, de apă şi canalizare, precum şi amenajarea unui parc fotovoltaic sunt principalele obiective ale primarului comunei Stoina.

