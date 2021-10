Revoltă a primarilor din Gorj după împărţirea banilor din fondul de rezervă. Cum au fost pedepsiţi doi primari liberali

Astfel, s-a ajuns în situaţia în care comuna Arcani, cea mai mică din judeţul Gorj, dar condusă de un primar liberal, a primit 400.000 de lei, iar oraşul Bumbeşti Jiu, de exemplu, unde primar este un social-democrat, a primit de patru ori mai puţin.

Au fost şi două localităţi conduse de primari liberali care nu au primit nimic, dar în cazul lor există bănuiala că nu au votat candidatul câştigător în fruntea PNL. În total, zece localităţi nu au primit nici măcar un leu, printre acestea fiind şi municipiul Motru.

Primar liberal lăsat fără bani: „Eu cred că s-a omis şi că altădată voi primi“

Primarul liberal al comunei Turcineşti, Dumitru Modrea, explică de ce nu a primit niciun leu prin faptul că localitatea sa a fost uitată: „Chiar dacă nu mă regăsesc printre localităţile care au primit fonduri, nu mă deranjează, pentru că eu ştiu să negociez şi să am grijă de banii pe care-i am la buget. Pot să mă descurc şi fără ajutorul guvernului. Nu mi se parte ciudat că nu am primit niciun leu. Cred că s-a omis şi nu este vorba de rea voinţă. Eu am votat cum am crezut de cuviinţă şi nu credc că cineva m-a urmărit pe mine să vadă că am votat altceva. Eu ştiu ce am votat. Eu cred că s-a omis şi că altădată voi primi. Banii îi chibzuiesc atât de bine încât să mă descurc până la finele acestui an. Comuna merge spre bine, nu spre rău“.

Primarul PSD: „Toate guvernele au făcut acest lucru“

Primarul oraşului Bumbeşti Jiu, care a primit de patru ori mai puţin decât comuna Arcani, spune că aşa s-a întâmplat mai tot timpul: „Nu este nicio noutate. Nimic nu este nou sub soare. Este un principiu după care s-au ghidat toate partidele care au fost la guvernare l-au aplicat. Este clar că împărţirea este discreţionară. Cred că este cuvântul cel mai potrivit. Acestea sunt raţionamentele politice care derivă din ceea ce s-a întâmplat. Toate guvernele au făcut acest lucru şi nu avem decât să ne descurcăm. Strângem din dinţi şi mergem mai departe. Este greu de estimat de ce sumă am fi avut nevoie. Niciodată banii nu sunt suficienţi, chiar şi colegii mei care au primit mai mulţi bani nu cred că le sunt suficienţi“.

De asemenea, şi comuna Bustuchin nu a primit vreun leu din fondul de rezervă al Guvernului. „Eu sunt la Pro România şi de asta nu am primit nimic. Decât să-mi fi dat 50.000 de lei, mai bine să nu-mi dea nimic. Eu nu îmi fac probleme, pentru că am buget şi nu stau la mila nimănui. Probabil că banii s-au dat după criterii politice, dar noi trebuie să găsim soluţii“.

Primarul comunei Bolboşi, Viorel Rotaru, spune nu a primit mai mulţi bani pentru că nu este la masa care trebuie: „Dacă nu suntem la masa care trebuie... Uneori trebuie să ne împăcăm şi cu ideea că suntem de partea cealaltă şi să aşteptăm să vină soarele şi pe uliţa noastră. Trebuie să ne descurcăm cu ce avem şi să luptăm. Normal, că ne doream şi noi mai mult, dar nu avem ce face. Suntem cu banii la limită“.

