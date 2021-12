Piţărăii, obicei unic din Ajun de Crăciun. Tinerii din Gorj pornesc la colindat, cu măşti de moşi şi de babe

Tinerii se costumează în „moşi“ şi „babe“, care reprezintă anul care se încheie. Ei merg şi se costumează pe un deal sau într-un loc mai retras, pentru a nu fi văzuţi ca să nu fie recunoscuţi. Măştile sunt şi deosebit de haioase. Tinerii fac tot felul năzdrăvănii la adăpostul măştilor. Localnicii care nu ies la piţărăi sunt pedepsiţi în glumă.

Carmen Sarcină, profesor la Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu, la secţia externă Cloşani, conduce de ani buni Ansamblul de datini şi obiceiuri „Roua Cloşanilor“. Aceasta se ocupă şi de confecţionarea măştilor.

„Păstrăm tradiţiile şi în special piţărăii cu măşti. Tinerii din sat încă mai au dorinţa de a pune măştile pe faţă. Măştile sunt confecţionate din blană de animale sălbatic sau de oaie, capră, după care sunt împodobite cu ciucuri, seminte de dovleac, boabe de fasole, ornamente relizate din lână nespălată sau spălată, dar nepieptănată. Unii s-au ocupat şi au făcut rost de coarne de animale sau cranii, astfel că au fost îmbogăţite într-un fel aceste măşti, care sunt purtate de «moşi». Tinerii umblă în perechi.

«Babele» sunt tot băieţi care sunt mascaţi în femei şi poartă pe faţă o mască făcută din pânză albă îmbodobită cu lână şi ciucuri. Costumul de babă pe care îl poartă tot băieţii este format din costumul popular de femeie, acea maramă din borangic, iar masca e din pânză“, a povestit Carmen Sarcină.

Ionel Răzvan Blaje are 18 ani şi a povestit cum se desfăşoară acest obicei: „Cu 15-20 de zile, toşi băieţii ne întâlnim şi vorbim ce vom face. Începem confecţionarea măştilor. În ziua de 24 decembrie, ne adunăm la poalele dealului şi urcăm poe deal. Facem focul şi fierbem vin până când ajung colindătorii la poalele dealului. Coborâm cu toţii şi începem să străbatem satul pe toate uliţele. Localnicii ne aşteaptă la poartă cu dulciuri şi fructe“.

Copiii nu se pot costuma

Copiii nu pot merge în colindat cu mască, doar cei care devin adulţi având voie să meargă costumaţi. David Frăţilescu are vârsta de nouă ani şi abia aşteaptă să crească pentru a merge şi el în colindat cu masca pe faţă: „Acest obicei are loc în fiecare an. Sunt foarte fericit pentru că primim dulciuri şi vedem moşii cum vin. O să merg şi eu dar când o să mai cresc“

Nu se cunoaşte originea obiceiului

„Obiceiul este foarte vechi, bunicul meu a murit la 80 de ani şi mi-a spus că şi el a prins acest obicei când era copil. Am tot întrebat fiindcă vreau să aflu cine a adus aici obiceiul piţărăilor cu măşti, măştile sunt întâlnite în zona Maramureşului şi Moldova, probabil că unul dintre strămoşii noştri a venit din părţile respective. Unul dintre moşnenii satului - au fost patru moşneni care au pus temelia satului - avea nume sârbesc, aşa că poate fi şi de origine sârbească. Nu ştim exact, dar ne bucurăm cu toţii de el“, a precizat Carmen Sarcină.